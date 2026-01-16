Un hombre de cincuenta año murió tras un choque frontal

Un hombre de 50 años falleció y un joven de 21 se encuentra internado en grave estado, luego de protagonizar un siniestro vial, cuando circulaban a bordo de una motocicleta.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del jueves pasado, alrededor de las 23.30 en un tramo de la ruta nacional Nº 9, a un kilómetro al norte de la Seccional 54º de la localidad de Yala.

En esas circunstancias, los hombres circulaban a bordo de una motocicleta marca Honda Wave de 110 cc de cilindradas en sentido norte sur y chocaron de frente contra un camión.

A raíz del violento impacto los motociclistas salieron despedidos, donde el conductor de un joven de 21 años resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital "Pablo Soria", donde quedó alojado en la sala de cuidados intensivos con el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal grave con pérdida de conocimiento. Mientras que el acompañante, un hombre de 50 años identificado por la Policía como Sabino Lamas, falleció en el lugar a raíz del violento impacto en la cabeza, cuando cayó y se golpeó la cabeza.

Los efectivos de la Seccional 54º de la localidad de Yala se hicieron presentes en el lugar de los hechos y remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la presencia de los efectivos de Seguridad Vial y del Departamento de Criminalística del MPA, para que puedan establecer las causas en que se produjo el fatal episodio.

Si bien el conductor del camión dio su versión de los hechos, las pericias de rigor determinarán cuál de los conductores se cruzó de carril para que se produzca el violento choque frontal.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 54º de Yala, por disposición del representante fiscal habilitado en la feria judicial.