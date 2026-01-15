22°
15 de Enero,  Jujuy, Argentina
El tiempo en jujuy

Jueves con alerta amarilla en toda la provincia

Es por tormentas fuertes para la noche de hoy.

Jueves, 15 de enero de 2026 08:19

Comenzamos una nueva jornada y se anticipa una alerta amarilla en toda la provincia de Jujuy.

La mañana en San Salvador de Jujuy comenzó con cielo nublado y para la tarde se anticipa tormentas aisladas de variada intensidad con una temperatura máxima de 29 grados y para la noche rige el alerta con 70% de probabilidades  de tormentas fuertes.

Lo mismo ocurre en la zona de los pericos y el ramal en donde la temperatura seria de 32 grados.

En Humahuaca la mañana será con cielo algo nublado y para la tarde se anticipa tormentas que pasara a tormentas fuertes para la noche. La temperatura máxima será de 22 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca el alerta es para la tarde y noche de hoy por tormentas fuertes con máxima de 20n grados.

En Susques ocurre lo mismo que en la Quiaca el alerta por tormentas fuertes es para la tarde y noche de hoy.

La provincia será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

