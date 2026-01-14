21°
14 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
Obras Públicas
Unidad Regional 4
Seccional 47
Museo Terry
Chaco
Pago anticipado
tucuman
Seguridad
El tiempo en Jujuy
PRIMERA NACIONAL
Obras Públicas
Unidad Regional 4
Seccional 47
Museo Terry
Chaco
Pago anticipado
tucuman
Seguridad
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Miércoles nublado en la ciudad

La mañana comenzó fresca y nublada con 18 °C

Miércoles, 14 de enero de 2026 08:18

Para hoy en la capital jujeña se espera una máxima de 23 °C, con cielo mayormente con cielo esta mañana. Si bien la humedad se mantiene igual que ayer con 88% y con vientos moderados.

Por la tarde, se anticipa lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 25°C

Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 20°C. Vientos del Norte a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h.

En la zona del ramal habra un clima bastanse humedo y sofocante en las proximas horas, con un cielo totaslmente desjeado y una sensasion termica de 25°C sin probabilidad de precipitaciones.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD