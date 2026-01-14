Miércoles nublado en la ciudad

Para hoy en la capital jujeña se espera una máxima de 23 °C, con cielo mayormente con cielo esta mañana. Si bien la humedad se mantiene igual que ayer con 88% y con vientos moderados.

Por la tarde, se anticipa lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 25°C.

Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 20°C. Vientos del Norte a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h.

En la zona del ramal habra un clima bastanse humedo y sofocante en las proximas horas, con un cielo totaslmente desjeado y una sensasion termica de 25°C sin probabilidad de precipitaciones.