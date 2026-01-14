24°
CULTURA

Quillay Méndez abrirá su muestra SuriLithium

Arte contemporáneo,ritualidad ancestral yreflexión política.

Miércoles, 14 de enero de 2026 00:00
PRIVILEGIO | MÉNDEZ FUE ELEGIDA POR CULTURAL SURVIVAL.

Como actividad cultural del Alborozo Humahuaqueño, el próximo 16 a las 18 en la bóveda del Monumento a los Héroes de la Independencia se habilitará la muestra de arte contemporáneo SuriLithium, de Quillay Méndez.

Se presentará la Banda de sikuris femenina "Nuestra Divina Providencia" y un grupo de samilantes de Abra Pampa, aportando música, ancestralidad y performance al proyecto artístico.

SuriLithium articula arte contemporáneo, ritualidad ancestral y reflexión política, a través de instalaciones fotográficas y audiovisuales en colaboración con Belén Navarro y Zina Stepanczuk, y el texto curatorial de Gustavo Cabana.

Las obras pondrán en diálogo la celebración de los samilantes, las problemáticas actuales de las comunidades originarias y plantea un interrogante: ¿Cómo serán nuestras comunidades indígenas de aquí a 500 años?.

El proyecto impulsado por Méndez, artista, performer y agente cultural humahuaqueña, logró proyectar sus obras a nivel nacional e internacional. A principios del 2025 mientras efectuaba un recorrido artístico por Brasil, fue seleccionada para la beca de jóvenes indígenas otorgada por la fundación Cultural Survival.

 

