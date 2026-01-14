24°
14 de Enero,  Jujuy, Argentina
Chaco
PRIMERA NACIONAL
Obras Públicas
Unidad Regional 4
Seccional 47
Museo Terry
Chaco
Pago anticipado
tucuman
Seguridad
Chaco

Tres detenidos tras intentar abusar de una joven mujer

La víctima fue herid con un ladrillo que impactó en su rostro, antes de ser arrastrada a una vivienda.Un vecino evitó que los agresores lograran su cometido. Buscan a un cuarto hombre que participó del hecho.

Miércoles, 14 de enero de 2026 00:00
DETENCIÓN | DE LOS PROTAGONISTAS SINDICADOS COMO LOS PRESUNTOS AGRESORES.

Tres hombres de 27, 30 y 40 años fueron detenidos en la ciudad de Resistencia, Chaco, acusados de abusar sexualmente a una joven de 22 años. El hecho ocurrió en una calle del barrio Chino, donde los sospechosos también la habrían golpeado violentamente en la cara con un ladrillo.

Según la denuncia de la chica, el episodio ocurrió cerca de las 8 de ayer, cuando cuatro hombres la abordaron mientras ella caminaba por las inmediaciones de la calle 12. Al interceptarla, dos de ellos la habrían comenzado a tocar en sus zonas íntimas y otras partes del cuerpo mientras la obligaban a tomar alcohol con el grupo.

Ante la negativa de la joven a consumir bebidas, uno de los sospechosos la habría agredido físicamente en la cara con un ladrillo. Al mismo tiempo, la víctima relató que los agresores intentaron llevarla a la fuerza hacia el interior de un domicilio. Sin embargo, la intervención de un vecino y otros familiares evitó que la situación escalara.

Apenas un rato después, la chica de 22 años, acompañada por su hermana y su prima, se acercó a una dependencia policial para denunciar lo ocurrido. En consecuencia, agentes de la fuerza local la trasladaron a la División Violencia Familiar y de Género, donde formalizó la denuncia y la derivaron al Hospital Perrando de la ciudad para que reciba asistencia médica.

Con los datos de la acusación, la Policía identificó a los agresores, confirmó que residían en un rancho precario de la zona y se movilizó al lugar. Cerca de las 11, agentes de la comisaría 10ª metropolitana -a cargo de la investigación- encontró a tres de los cuatro denunciados en Pasaje Santa Fe, en el barrio Toba, y los detuvo. El cuarto involucrado continúa prófugo.

La causa quedó caratulada como presunto abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves. Según indicaron fuentes policiales, los aprehendidos permanecen alojados en la unidad policial mientras se busca intensamente al implicado restante.

En este sentido, señalaron que continúan trabajando en la identificación del prófugo y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer la secuencia de los hechos. La víctima, por su parte, ya recibió asistencia médica y contención especializada.

 

