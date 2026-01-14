Modernización tecnológica: Sadir entregó antenas Starlink

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, concretó la entrega oficial de antenas satelitales Starlink para la Policía de Jujuy. Esta tecnología permitirá que móviles y destacamentos en áreas rurales, fronterizas y de difícil acceso cuenten con internet de alta velocidad, telefonía IP y transmisión de datos en tiempo real.

"Venimos equipando al Ministerio de Seguridad con herramientas que son vitales para destacamentos alejados de los centros urbanos. La conectividad va a mejorar drásticamente el trabajo de la fuerza", subrayó el Gobernador.

La implementación de esta tecnología se desarrollará en dos fases estratégicas: una primera etapa destinada al equipamiento de los móviles policiales que patrullan la Puna, la Quebrada y sectores rurales, seguida de una segunda instancia que llevará conectividad a destacamentos de zonas remotas como los de Paso de Jama, Coranzulí, Cusi Cusi, Caspalá, Santa Ana, Rinconada y Santa Catalina.

Asimismo, agilizará el despacho de móviles, el pedido de refuerzos y la coordinación inmediata con organismos de emergencia como Defensa Civil, SAME y Bomberos.

La entrega del equipamiento tuvo lugar en el marco del acto de ascenso de 1.900 efectivos de la Policía de Jujuy, desarrollado en Ciudad Cultural.

Modernización

Los nuevos recursos posibilitarán una transformación en el servicio de seguridad en distintas zonas de la provincia de Jujuy.

Conectividad

Permiten acceso a Internet de alta velocidad en lugares donde no hay red de fibra óptica ni cobertura móvil, como la Puna, zonas rurales o pasos fronterizos alejados.

Mejor operativa

Facilitan comunicaciones en tiempo real entre puestos policiales, móviles, comisarías y centros de comando, mejorando la toma de decisiones y la respuesta ante emergencias.

Son clave en operativos en terreno (búsqueda de personas, control fronterizo, catástrofes naturales), ya que pueden instalarse rápidamente y funcionar de forma autónoma.

Acceso a sistemas

Permiten consultar en línea antecedentes, sistemas judiciales, geolocalización, videovigilancia y plataformas administrativas desde cualquier punto de la provincia.

Capacitación

Habilitan capacitaciones virtuales, videoconferencias y uso de herramientas digitales, reduciendo el aislamiento del personal que trabaja en localidades alejadas.

Cabe destacar que la antena satelital Starlink es un dispositivo compacto y resistente diseñado para la auto-instalación de internet satelital de alta velocidad, que se alinea automáticamente con los satélites de SpaceX para proporcionar conexión en zonas remotas o sin fibra.