Docentes y estatales marchan por reclamos salariales

Pasadas las 18:30, la intersección de 19 de abril y Balcarce se convirtió en el punto de encuentro de decenas de trabajadores. La convocatoria, impulsada por el gremio CEDEMS, reúnió a afiliados de distintos sectores de la administración pública provincial en una nueva manifestación por mejoras salariales.

La columna de manifestantes avanza por las calles céntricas con un reclamo unificado: la restitución del abono docente y una actualización urgente de los ingresos. En ese marco, los asistentes llevan la consigna "Sin salarios dignos no hay salud ni educación", y exigen que el salario inicial de los trabajadores sea equiparable al costo de la canasta básica total.

A la movilización se sumaron representantes de sindicatos como ADEP, SEOM y AMPUAP, junto a otras organizaciones que integran el sector estatal.

La marcha finaliza en la Plaza Belgrano, donde los manifestantes sostendrán que el reclamo apunta a lograr un salario digno que permita cubrir las necesidades básicas.