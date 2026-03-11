19°
DOCENTES

Docentes y estatales marchan por reclamos salariales

La marcha de antorchas se da bajo el lema "Sin salarios dignos no hay salud ni educación", exigiendo que el sueldo inicial alcance la canasta básica total.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 17:14

Pasadas las 18:30, la intersección de 19 de abril y Balcarce se convirtió en el punto de encuentro de decenas de trabajadores. La convocatoria, impulsada por el gremio CEDEMS, reúnió a afiliados de distintos sectores de la administración pública provincial en una nueva manifestación por mejoras salariales.

La columna de manifestantes avanza por las calles céntricas con un reclamo unificado: la restitución del abono docente y una actualización urgente de los ingresos. En ese marco, los asistentes llevan la consigna "Sin salarios dignos no hay salud ni educación", y exigen que el salario inicial de los trabajadores sea equiparable al costo de la canasta básica total.

A la movilización se sumaron representantes de sindicatos como ADEP, SEOM y AMPUAP, junto a otras organizaciones que integran el sector estatal. 

La marcha finaliza en la Plaza Belgrano, donde los manifestantes sostendrán que el reclamo apunta a lograr un salario digno que permita cubrir las necesidades básicas.

