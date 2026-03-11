19°
11 de Marzo,  Jujuy, Argentina
trabajadores
zona franca
culpable
docentes
PALPALÁ
marcha de antorchas
habrian aceptado

Comunicado del Gobierno de Jujuy

Se confirmó la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro

El Poder Ejecutivo de Jujuy aceptó la dimisión del funcionario mediante el decreto N° 5090-JG.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 14:55

Pasadas las 19:30 de este miércoles 11 de marzo, el Gobierno de la Provincia de Jujuy confirmó oficialmente la renuncia de Juan Manuel Pulleiro al frente del Ministerio de Seguridad. La decisión se da en medio de la crisis desatada con sectores de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial.

Al mediodía de hoy, había trascendido que Pulleiro había presentado su dimisión, aunque desde el Ejecutivo evitaban hacer declaraciones hasta tanto se formalizara el trámite.

La confirmación llegó en horas de la noche, el gobierno provincial emitió el decreto N° 5090-JG, mediante el cual se deja sin efecto el decreto 2881-JG del 18 de marzo de 2025. 

Con la publicación del decreto, se da por aceptada la renuncia y cierra así la etapa de Pulleiro en el Ministerio. Hasta el momento, no se ha informado quién ocupará interinamente el cargo.

