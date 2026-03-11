El intendente Rivarola reconoció la lucha y trabajo de las palpaleñas

En la ciudad de Palpalá se llevó adelante un encuentro especial para agasajar a las mujeres en su día, una jornada de reconocimiento y reflexión organizada por Rubén Eduardo Rivarola que reunió a más de 400 mujeres de distintos barrios y sectores sociales, entre ellas dirigentes y referentes de la comunidad.

El encuentro fue un espacio de diálogo y participación donde se compartieron miradas sobre el presente y el futuro de las compañeras de Jujuy Avanza, destacando especialmente el rol fundamental de la mujer en la militancia y en la construcción de una conciencia social comprometida con la realidad del pueblo.

Durante la jornada se puso en valor el protagonismo histórico de la mujer en Palpalá, que a lo largo del tiempo ha sido un pilar en la organización social y política, sosteniendo no solo la vida comunitaria sino también la realidad cotidiana de muchos hogares.

La convocatoria dejó en claro la fuerza y el compromiso de las mujeres palpaleñas, reafirmando que su participación seguirá siendo clave para fortalecer el trabajo colectivo y proyectar un futuro con mayor inclusión y bienestar para la comunidad.

REFLEXIÓN Y COMPAÑERISMO