Tenía pedido de detención y fue interceptado en la calle

Un hombre que era intensamente buscado por los efectivos policial, luego de ser denunciado por la presunta autoría de hechos delictivos, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito "Zorros", dependiente de la Unidad Regional 8 de la ciudad de Palpalá, procedió a la demora de un hombre de 28 años, en un sector del Barrio Paso de Jama.

La intervención se produjo mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos de seguridad ciudadana, logrando identificar a un sujeto que merodeaba la zona.

Tras consultar sus datos con el sistema Ciac, se constató que el individuo poseía tres medidas restrictivas vigentes y una solicitud de paradero por comparendo ante la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, motivo por el cual fue inmediatamente aprehendido.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Río Tercero y Mina el Pachón. En ese lugar, el personal policial interceptó al protagonista y tras identificarse correctamente con sus credenciales, realizaron el palpado superficial de seguridad para descartar la presencia de elementos punzocortantes.

Al confirmarse el pedido de captura emitido apenas unos días atrás, el 7 de enero, los uniformados solicitaron el apoyo de una unidad móvil para garantizar el traslado seguro del demorado.

El sujeto quedó alojado en la Seccional 47°, donde se labraron las actuaciones de rigor y se dio participación a las autoridades judiciales competentes.

La labor del personal de calle fue fundamental para retirar de la vía pública a una persona con deudas pendientes ante la Justicia por casos de violencia de género.