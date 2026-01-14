Pintando con lanas hoy en el Terry

La temporada estival se vive en los museos nacionales con actividades para toda la familia. Cine, talleres, charlas y visitas guiadas son algunas de las propuestas que el público podrá encontrar en los espacios que dependen de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Durante enero, las instituciones museológicas nacionales desplegarán una programación federal que recorre distintas provincias del país con talleres, charlas, recorridos participativos y actividades para toda la familia.

En Jujuy, Entre Ríos, San Juan, Salta, Córdoba y Buenos Aires, la propuesta invita a descubrir el patrimonio cultural argentino de una manera cercana, creativa y accesible.

Con estas propuestas, consolidan una agenda federal que acerca el patrimonio a cada rincón del país y reafirman su rol como espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute para toda la comunidad.

Tal es así que el Museo Nacional Terry de Tilcara, es uno de los espacios culturales que este verano tiene propuestas para toda la familia.

La activdad destacada de hoy a partir de las 16 es Pintando con lanas, un taller de creación artística para niños.

A partir del recorrido por la exposición Chucalezna. Cerro adentro, los niños elegirán personajes, animales o figuras presentes en las obras para luego recrearlas, creando móviles de lana.

Chucalezna. Cerro adentro abarca el pasado y el presente

La exposición recupera y presenta obras inéditas, producidas en una experiencia artística singular ocurrida a mediados del siglo pasado en una escuela rural de la Quebrada de Humahuaca, y las pone en diálogo con trabajos realizados por niños en el presente.

Chucalezna. Cerro adentro, reúne 35 obras originales producidas por el grupo conocido como Los niños pintores de Chucalezna, entre 1959 y 1973, y las exhibe junto a más de 200 trabajos contemporáneos realizados por estudiantes en el Museo Nacional Terry y en las escuelas rurales de Tunalito, Hornillos, Juella, Huichaira y La Banda.

Guiados por el artista Jorge Mendoza, a fines de los años 50 los alumnos de la escuela rural de Chucalezna retrataron la vida cerro adentro: los animales, el trabajo, las celebraciones, el cerro, el clima y las estaciones. Las obras reflejan una manera particular de habitar y representar la naturaleza, anclada en la convivencia cotidiana y la cosmovisión andina.

Durante casi quince años, más de ochenta personas participaron del taller. Las obras se expusieron en Jujuy, Buenos Aires y otras ciudades, e integraron la Primera Bienal de Arte Infantil de Avellaneda. En 1966, el documentalista Jorge Prelorán registró esta experiencia en su film Chucalezna.

La exposición actual presenta una selección de las obras y lo vincula con producciones recientes creadas en los talleres educativos que el Museo Nacional Terry lleva adelante desde 2020, a través del programa Terrycolas.

En ellos, los estudiantes de escuelas rurales de la Quebrada de Humahuaca expresan sus saberes, vivencias y vínculos con el territorio a través de distintas disciplinas y técnicas artísticas.

Chucalezna. Cerro adentro es el resultado de un proceso colectivo de investigación, curaduría y producción llevado adelante por el Museo Nacional Terry, la familia Mendoza y otras instituciones.