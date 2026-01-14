24°
14 de Enero,  Jujuy, Argentina
Pago anticipado
PRIMERA NACIONAL
Obras Públicas
Unidad Regional 4
Seccional 47
Museo Terry
Chaco
Pago anticipado
tucuman
Seguridad
Municipios

Mañana inicia el Pago Anticipado

La Municipalidad de la capital dio a conocer los beneficios.

Miércoles, 14 de enero de 2026 00:00
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que a partir mañana pondrá en vigencia el Pago Anticipado 2026 de Impuestos, una modalidad que permite a los contribuyentes acceder a importantes beneficios y descuentos. La iniciativa estará disponible en todas las bocas de cobro habilitadas de la ciudad y también de manera online, a través del sitio web oficial www.rentasmunijujuy.gob.ar facilitando un trámite ágil, cómodo y seguro.

En el caso del Impuesto Automotor, quienes adhieran al Pago Anticipado 2026 podrán acceder a un 30% de descuento por pago anticipado, un 10% adicional por buen contribuyente y un 5% extra por pago en línea, alcanzando así un descuento total de hasta el 45%.

Para la Tasa de Barrido y Limpieza, se otorgará un 20% de descuento por pago anticipado, un 10% por buen contribuyente y un 5% adicional por pago a través del sitio web oficial, lo que permitirá acceder a un beneficio total de hasta el 35%.

Finalmente, en lo que respecta a la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (Tissh), los contribuyentes podrán obtener un 10% de beneficio tributario y un 10% por buen contribuyente, alcanzando un descuento total del 20%.

El pago podrá realizarse de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas o de forma online, ingresando al portal oficial, lo que permite efectuar el trámite de manera rápida, segura y sin necesidad de trasladarse.

 

