Policiales

Robaron su moto en un predio

Pagó estacionamiento y los organizadores niegan responsabilidad.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00

Un joven de 22 años denunció que le robaron su motocicleta dentro de un complejo que realiza eventos bailables y pese a la denuncia realizada, los organizadores intentan desentenderse del hecho.

El hecho ocurrió el domingo pasado y fue denunciado en la Seccional 62º del barrio Sargento Cabral de Alto Comedero de la capital jujeña, luego de que un joven llegó al complejo ubicado en un tramo de la ruta nacional Nº 9, donde actuaban varios grupos de cumbia y el artista "L-gante".

Según la denuncia penal, el joven llegó al predio a bordo de una motocicleta marca Gilera Smash de 110 cc de cilindradas, de color negro, alrededor de las 18. Un hombre identificado como empleado del predio le cobró el estacionamiento en el sector que pertenece al predio. El joven salió del baile alrededor de las 20 y se dio con la ingrata novedad que su motocicleta había sido robada.

De inmediato el damnificado intentó hablar con el cuidador de vehículos, quien dijo que su función era cobrar el estacionamiento, no de cuidar los vehículos. El joven intentó dialogar con los organizadores, quienes manifestaron que no era problema de los dueños del complejo el hecho de robo.

El damnificado espera que el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, habilitado en la feria judicial, solicite las imágenes de las cámaras de seguridad, para avanzar con la investigación.

 

