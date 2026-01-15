25°
TUCUMÁN

Asesinaron de un disparo en la cabeza a un joven

Por el hecho hay dos adolescentes de 16 y 17 años detenidos. La víctima no se resistió y fue ejecutada.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00
SECUENCIA | EL HECHO QUEDÓ REGISTRADO EN LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD.

Los vecinos de la ciudad tucumana de Alderetes no salen de la conmoción tras el asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra, un joven de 21 años que fue asesinado por delincuentes que quisieron robarle.

Dos adolescentes circulaban en moto y lo sorprendieron mientras esperaba para entrar a la casa de un amigo, le robaron y, a pesar de que el joven no se resistió, le dispararon a sangre fría en la cabeza.

Según las fuentes consultadas, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, minutos antes de las 2.30, en el barrio Julio Abraham, en el departamento Cruz Alta, en la provincia de Tucumán, y quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital "Padilla", donde los médicos hicieron lo posible por mantenerlo con vida, pero lamentablemente murió a las 5, como consecuencia de la grave herida.

Los delincuentes escaparon del lugar después de cometer el crimen y fueron detenidos horas después. En la audiencia, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández dijo que las imágenes obtenidas por las cámaras fueron claves para identificar a los sospechosos. Los acusados son conocidos como "Thiaguito", de 17 años y "El Chuequito", de 16.

En las imágenes se observa a la víctima llegar a la puerta de la casa de un amigo, donde funciona una distribuidora, con una bolsa en la mano. Segundos después llegaron los dos delincuentes en una moto, uno de ellos se bajó y le apuntó con un arma.

Rodrigo dejó caer la bolsa y levantó ambas manos; en ningún momento se resistió al robo. El ladrón agarró la bolsa y antes de irse se acercó al joven y le disparó en la cabeza. La víctima cayó al suelo y los agresores escaparon de la escena.

Ambos adolescentes fueron acusados de "homicidio agravado criminis causa", en carácter de coautores.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter. Por orden del juez, los menores permanecerán alojados en el Instituto Roca durante cuatro meses mientras avanza la investigación.

 

Temas de la nota

