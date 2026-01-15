“Canto a Jujuy” de Raúl Galán Homenaje Unju

El canto es magia, alegría, tristeza. Es la expresión más pura de la vida. Los seres humanos hemos aprendido a cantar desde hace miles de años. Sí, desde hace doscientos o trescientos mil años. Quizás, el primer Homo sapiens que cantó tuvo como maestro a un bello pájaro, y que cantaba desde la rama de un gigantesco árbol... o cuando vio aparecer por el oriente de su entorno a la luz mágica, que mucho tiempo después denominamos sol; y así, con la pureza de todo lo creado el canto fue y es la expresión más genuina del corazón humano.

Ahora bien, cuando hablamos de aquel canto lejano, hablamos sólo de la expresión oral, pero transcurrido el tiempo histórico y cultural hasta llegar a la época de la escritura, hace uno cuantos miles de años nacieron los primeros cantos escritos, y en esos inicios de autores anónimos, hasta llegar al canto de hoy. El canto de hoy se desarrolló en el género de la poesía, posiblemente este fue también el género literario más antiguo. Y cuando hablamos de género literario y de poesía tenemos que hablar de las y los poetas y de temas escritos por los mismos.

Entre nosotros, los poetas tanto jujeños como de otros lindes, buscaron cantar a esta “Patria Chica” como muestra de reconocimiento al lugar de origen o de la tierra elegida para desarrollar su obra literaria. Así a fines de los setenta e inicio de los ochenta, desde ámbitos de la Unju se publicaron plaquetas literarias a varios autores con el título de “Canto a Jujuy”, “Cantos para Jujuy” y “Cantan a Jujuy”.

La primera plaqueta fue del año 1978, y está dedicada al Poeta Raúl Galán. Inicia su presentación con: Edición Homenaje de la Universidad Nacional de Jujuy a Martín Raúl Galán en el Decimoquinto Aniversario de su muerte.

A continuación de la presentación hay un comentario sin firma dedicado al Canto y a su autor y dice: “Canto a Jujuy” es la obra nacida de la enajenación de un poeta enamorado de su provincia natal a la que trasciende por la fuerza de su mensaje.

Martín Raúl Galán canta a su solar y a la propia circunstancia vital con el entusiasmo que acerca al Creador y, de su mano, nos conduce hacia la vibración armónica e integradora con los seres y las cosas que nos rodean.

Jujuy es la tierra del poeta, el “ámbito del asombro” transformado para siempre en la “residencia del alma” y elevado en milagrosa purificación desde su profundidad cordial a la magia del verbo emocionado.”

Entreveo en el comentario anterior la mano del Prof. José Antonio Casas, quien fue mi prof. En la Escuela Nacional de Comercio N° 1 y que hoy lleva su nombre. Digo esto porque en la plaqueta siguiente y que está dedicada al Poeta Néstor Groppa, tiene el mismo formato y el comentario lleva la firma de J.A.C.

“Canto a Jujuy” mereció el primer premio al “Canto a la Patria Chica” instituido por el Diario Clarín de Buenos Aires al celebrarse el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo de 1810. El Jurado del Concurso estuvo integrado por los escritores Enrique Larreta, Fermín Estrella Gutiérrez, Jorge Luis Borges, Ricardo E. Molinari y Lizardo Zía. Se publicó por primera vez en el suplemento literario de “Clarín” el 24 de julio de 1960.

Después de un subrayado cierra, Imprimió: Dirección de Publicaciones ‑ Universidad Nacional de Jujuy. Era Encargado de la Imprenta el Sr. Esteban Zambrano, falleció muy joven, nos conocíamos desde la época de estudiantes y me acompañó en el inicio de la “Revista Capricornio” y con la publicación de mi primer libro “Aquí se murió de olvido”. Aún sus hijos continúan con la imprenta que dejó en el Barrio Gorriti de nuestra ciudad. Vayan mi agradecimiento y homenaje a Esteban, desde esta residencia temporal y terrestre que nos contiene.

El Canto a Jujuy del Poeta Raúl Galán, contiene cinco movimientos, comienza con I Preludio y después sigue con unos versos que están instalados ya en la memoria general del pueblo: “Jujuy le han puesto de nombre, / debe ser cosa de Dios; / en el idioma del cielo / así se llama el amor”.

A continuación, numera con tres momentos su inspiración, realizaré fragmentos de los mismos:

Siento palpitar su alma en una intimidad teísta y de ser agradecido al escribir: “Doy gracias al Señor; las maravillas / lo anuncian en Jujuy, / esta gota de cielo derramada / como un milagro azul... /y en las noches del Zapla se desnuda / como espada de Dios la Cruz del Sur; 2. íQué difícil entrar en el concurso / de poetas del pago! à En Jujuy todo canta. Es mi provincia / un poema perfecto, un himno, un salmo; 3. Aquí los muertos rezan por nosotros / y bendicen las tardes. ...Quizá por eso sube por mis tuétanos / este amor inefable / y asumo a mi provincia y la enarbolo / sobre el eterno mástil de los Andes.

Cerraré esta Histoletras en Homenaje al Poeta Raúl Galán, que se despidió entre nosotros hace ya 63 años, con el movimiento V La ciudad, el Canto y Yo (frag.): Este canto que yo canto / no es espuma del agua; / es aliento de un cristiano / que al resollar se desangra. 1. ... En el centro del mundo, como en sueños, / San Salvador está / ... / la muy noble y muy leal / ... / y el aire, jardinero enamorado, / le ha puesto una campana de cristal. 3. Envió a la Patria Grande: Hontanar de mi sangre y de mis sueños, ... / un día pediré fuerzas al cielo / para cantarte, íoh patria! ... Su coro provincial entrega al viento / Jujuy, la bien soñada: / reza tu nombre con unción mi pueblo / y ruedan a tus pies estas palabras.