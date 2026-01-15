Se dio a conocer la agenda completa del Carnaval

El verano en Jujuy no es solo una cuestión de clima; es, ante todo, una transformación cultural. El Gobierno provincial confirmó oficialmente el calendario del Carnaval 2026, una agenda que promete movilizar a miles de jujeños y turistas a través de los diversos paisajes de las Yungas, la Quebrada y la Puna.

La celebración, que combina el agradecimiento a la Pachamama con la desfachatez de los diablos sueltos, comenzará formalmente con los preparativos comunitarios en la capital y el interior, para culminar entrado el mes de marzo.

El inicio simbólico tendrá lugar los últimos jueves de enero. El 22 (Padrinos) y el 29 (Ahijados) las casas y centros vecinales abrirán sus puertas para los primeros encuentros familiares y de amigos.

Un hito importante para los que se encuentren en la capital será la II Muestra del Carnaval Jujeño, que se realizará el 27 de enero en el Patio de las Batallas del Cabildo. De 17 a 21 horas, el público podrá disfrutar de un adelanto de lo que vendrá: coplas, tinkus, pim pim y la presencia de los primeros diablos.

En febrero el corazón

El mes de febrero marcará el pulso de la mayor intensidad ritual y festiva: Jueves de Compadres (5) y Comadres (12). Días donde la amistad se sella con albahaca y serpentina, preparando el terreno para el desentierro.

Carnaval Grande (14 al 16): Mientras San Salvador vibrará con el multitudinario Carnaval de Los Tekis, el resto de la provincia se cubrirá de blanco y harina con el paso de las comparsas.

La mística de Uquía: El sábado 14 de febrero ocurrirá uno de los eventos más impactantes del calendario: la Bajada de los Diablos, donde cientos de enmascarados descenderán del cerro en un espectáculo visual y sonoro inigualable.

Martes de Chaya (17): Una jornada dedicada a agradecer los bienes recibidos, donde el agua y el talco simbolizan la pureza y el juego compartido.

El entierro del Pujllay

Para quienes creen que la fiesta termina pronto, Jujuy ofrece tres instancias de despedida que permiten extender el sentimiento carnavalero. Primero llega el Carnaval Chico (21 de febrero), es el primer reencuentro tras los días centrales.

Sigue el Carnaval de Flores (28 de febrero), una fecha con tintes nostálgicos pero no se termina. Recién en el Carnaval de Remache (7 de marzo), el punto final definitivo. Es el día del entierro del Pujllay, donde el diablito vuelve a la tierra para descansar hasta el año próximo.

El Carnaval 2026 no es solo una lista de fechas; para muchos es la reafirmación de una identidad colectiva. Durante estos dos meses, Jujuy volverá a demostrar por qué su carnaval es considerado uno de los escenarios culturales más importantes de la Argentina.

FRENTE A LA PALETA DEL PINTOR | SE PRESENTÓ LA HUELLA FOLK Y WILLY TARPUY.

Entre lanzamientos y festivales, Jujuy vive a pleno su temporada turística

Encabezados por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, los lanzamientos simultáneos realizados en Humahuaca, Purmamarca y Maimará transformaron plazas y calles en escenarios abiertos y bienvenida a los primeros visitantes.

La propuesta combinó actos oficiales con una intensa agenda cultural, reforzando la idea de la Quebrada como un corredor turístico integrado, donde cada localidad aporta su identidad en una experiencia compartida.

La jornada de apertura comenzó en la Ciudad Histórica de Humahuaca, en la plazoleta Sargento Gómez, ballets locales y copleros acompañaron el lanzamiento. Allí se dio la bienvenida a los turistas con obsequios y sorteos de experiencias hacia las Serranías del Hornocal, uno de los principales atractivos de la región.

El recorrido continuó en Purmamarca, donde el lanzamiento tuvo lugar al pie del Cerro de los Siete Colores. Autoridades municipales y provinciales, compartió un encuentro con artesanos y copleros, en un clima que anticipó el espíritu festivo que caracteriza a la temporada estival en la Quebrada. El cierre de los lanzamientos oficiales se realizó en Maimará. La plaza San Martín se convirtió en una peña al aire libre, con las presentaciones de La Huella Folk y Willy Tarpuy, y la participación de vecinos y visitantes frente al imponente paisaje de la Paleta del Pintor.

Al cierre del recorrido, el ministro Federico Posadas destacó la intensidad de las actividades desarrolladas durante el fin de semana: "vivimos un fin de semana a todo color en Jujuy, con actividades culturales y la llegada de los primeros turistas de la temporada de verano en las cuatro regiones". Con una fuerte participación comunitaria y una agenda que articula cultura, paisaje y tradición, Jujuy comienza a transitar una temporada que ya marca el pulso del verano y anticipa el camino hacia el Carnaval.