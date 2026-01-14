Localizan en Jujuy a una adolescente que era buscada en Catamarca

Tras un intenso operativo de búsqueda, la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas localizó en la ciudad de Libertador General San Martín identificada como TSH, de 16 años. La adolescente faltaba de su hogar en la localidad catamarqueña de Casa de Piedra desde el pasado sábado 10 de enero, lo que había activado un pedido de colaboración interprovincial de la División Trata de Personas (D-5).

La investigación, que incluyó el rastreo de redes sociales y el análisis de líneas telefónicas mediante oficios judiciales, permitió individualizar a la menor, luego de labores de investigación minuciosa y seguir las pesquisas tecnológicas, los efectivos lograron dar con el paradero de la joven en la vía pública, en las inmediaciones de la terminal de colectivos de la ciudad azucarera.

La menor fue trasladada a la capital jujeña para recibir asistencia, contención y resguardo en dispositivos oficiales. Por su parte, la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción de Catamarca, a cargo de la Dra. Jorgelina Sobh, ya coordina el traslado de la adolescente hacia su provincia de origen mediante una comitiva policial que arribará en las próximas horas a esta ciudad capital.