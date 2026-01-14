Localizan en Jujuy a una adolescente que era buscada en Catamarca

Tras un intenso operativo de búsqueda, la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas localizó en la ciudad de Libertador General San Martín a una adolescente identificada como T.S.H., de 16 años. La joven faltaba de su hogar en la localidad catamarqueña de Casa de Piedra desde el pasado sábado 10 de enero, situación que había motivado un pedido de colaboración interprovincial por parte de la División Trata de Personas (D-5).

La investigación incluyó el rastreo de redes sociales y el análisis de líneas telefónicas mediante oficios judiciales. Gracias a estas tareas y a un minucioso trabajo de pesquisa tecnológica, los efectivos lograron dar con el paradero de la menor en la vía pública, en las inmediaciones de la terminal de colectivos de la denominada ciudad azucarera.

Posteriormente, la adolescente fue trasladada a la capital jujeña, donde recibió asistencia, contención y resguardo en dispositivos oficiales. En tanto, la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción de Catamarca, a cargo de la Dra. Jorgelina Sobh, coordina el traslado de la joven hacia su provincia de origen mediante una comitiva policial que arribará a esta ciudad en las próximas horas.