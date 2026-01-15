"Este equipo fue de menos más", dijo Fernández

Es uno de los pilares de este Talleres que ilusiona a todo Perico ya inmerso en la final de la Región Norte del Torneo Federal. La referencia para el guardameta Pablo Fernández quien le concedió una entrevista a El Tribuno de Jujuy a días de unos de los partidos más trascendentes de los últimos años para la institución "azul".

"Estoy disfrutando este momento, muy contento con lo conseguido hasta ahora con el plantel, estamos tranquilos, estamos trabajando bien. Estamos enfocados en lo que viene que es Tucumán Central ", dijo el golero sabiendo que todavía no se consiguió nada pero que los buenos momentos en el fútbol son escasos y que se los debe vivir al máximo.

"Este equipo fue de menos a más, fuimos ganando cada vez más confianza. Fuimos incorporando a algunos jugadores que se acoplaron rápidamente", comentó el guardameta en mención a la progresión de conjunto periqueño que empezó con algunas dudas en la fase de grupos pero que en los fue letal dejando atrás a buenos rivales .

El entrevistado valoró la presencia de Víctor Nazareno Godoy en el banco de suplentes del "expreso": "Tuvimos un cambio de técnico, el nuevo DT planteó su idea y agarramos rápidamente lo que exigía, lo que pedía y eso hizo que este equipo vaya en un crecimiento notable".

"El club ha crecido muchísimo en el transcurso del año pasado, ha ganado dos copas. Con la llegada del José Luis Benedetto a la presidencia el club siguió creciendo. Sentimos el apoyo de la dirigencia y de los hinchas", manifestó Fernández marcando la unidad en el plantel de Talleres.

Imaginándose como será el duelo de ida por la final de la Región Norte, el domingo a las 17 en la provincia de Tucumán (encuentro que dirigirá el árbitro salteño Anibal Alfaro) el guardameta sostuvo: "Llegamos los dos equipos en igualdad de condiciones, no es poca cosa que estemos los dos en la final. Va a ser un partido durísimo en su cancha. Vamos a tratar de aguantar el partido y de golpear cuando se pueda. Son partidos de detalles. Vamos a tratar de traernos algo de Tucumán".

Por último. muy lejos de individualidades y exponer altos egos, el arquero de Talleres destacó el trabajo de sus compañeros: "Acá la figura es el equipo, sin la ayuda de ellos a mí no me iría bien. Talleres es un equipo que te exige al máximo".

En cuanto a la logística del equipo periqueño para jugar la primera final de la Región Norte en Tucumán. Talleres partirá hacia el "Jardín de la República" el sábado al mediodía para quedar concentrado de cara al trascendental duelo que se jugará el domingo en el barrio Villa Alem de la capital tucumana. Recordemos que la serie se definirá posteriormente en el "Plinio Zabala" de Perico que en ese día de la revancha promete ser una verdadera fiesta.