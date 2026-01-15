Jujuy lidera una agenda para el desarrollo minero

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Minería, participó de un encuentro de trabajo junto a las provincias de Salta y Catamarca, orientado a consolidar una mirada regional sobre el desarrollo minero, con eje en la sustentabilidad, la previsibilidad para las inversiones y el fortalecimiento del empleo local y las cadenas de proveedores, entre otros temas que involucran al sector.

De la reunión participaron el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, junto al ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, y el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa. Del encuentro formaron parte además los secretarios de Minería de Salta y Jujuy; Gustavo Carrizo y Pablo Bergese, respectivamente.

Articulación en el NOA

Los funcionarios destacaron la importancia de profundizar la articulación interprovincial entre los distritos que integran el denominado triángulo del litio, unidas no solo por una geografía común, sino también por una realidad productiva compartida en torno al desarrollo de minerales estratégicos para el país.

En ese marco Gómez, destacó que se puso en valor que Jujuy comparte con Salta la extensa superficie de Salinas Grandes, un área de relevancia estratégica para la actividad minera, así como también la necesidad de abordar de manera coordinada los desafíos y oportunidades que presenta el desarrollo de proyectos en zonas limítrofes.

El encuentro permitió avanzar en una agenda común orientada a potenciar la actividad minera bajo parámetros de sustentabilidad, garantizando previsibilidad y seguridad jurídica para las inversiones, con el objetivo de promover mayor empleo local, fortalecer el desarrollo de proveedores regionales y consolidar un crecimiento ordenado del sector en el NOA.

Finalmente, los representantes de las tres provincias coincidieron en la importancia de institucionalizar este espacio de trabajo conjunto y proyectaron la realización de una jornada regional en los próximos meses, destinada a abordar de manera integral los principales ejes estratégicos para la minería del norte argentino.