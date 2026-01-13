Boleta única y voto electrónico son “un salto de calidad a la modernidad”

La diputada provincial Alejandra Mollón sostuvo que los proyectos de implementación de la boleta única y el voto electrónico impulsados por el Frente Jujuy Crece se constituyen en un “salto cualitativo a la modernidad”.

Al respecto, puntualizó que “a través del Ministerio de Modernización, el Gobierno de la Provincia procura despapelizar el Estado, por lo tanto estos proyectos guardan una línea de coherencia con esta política de desarrollo institucional” y consideró oportuno recalcar que “hay que seguir incursionando con los mecanismos que fortalecen las instituciones y enriquecen el sistema democrático”.

Continuó señalando, que “la boleta única y el voto electrónico representan múltiples beneficios para la democracia en Jujuy” y explicó que “además de mejorar el sistema electoral a escala local, implican una gran eficientización en la administración de recursos públicos, por cuanto representa un ahorro económico significativo”.