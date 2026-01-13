Por el cerramiento de la ampliación del Botánico

La comuna capitalina continuará este año la campaña de recolección de plásticos para luego intercambiarlos por postes que serán utilizados en el cerramiento de la ampliación del parque Botánico Municipal, ubicado en el barrio Los Perales.

El director de Economía Circular del municipio, Marcelo Molina, explicó que esta campaña comenzó a mediados del 2024 y consiste en el cambio de botellas plásticas por ecopostes. "Hemos conseguido hasta el momento 110 postes para hacer el cerramiento de la ampliación del Parque Botánico", apuntó.

El funcionario agradeció a todos los que colaboraron en la campaña y el compromiso con el municipio. "Esperamos recolectar más botellas de plástico o cualquier otro tipo de plástico para llegar al objetivo de 300 postes que nos hace falta para todo el cerramiento. Invitamos a toda la ciudadanía e instituciones como escuelas y Cpvs y esperamos estar presentes en espectáculos masivos y eco encuentros", concluyó.

Por su parte, la directora general de Ambiente, Silvina González Diez, destacó que con el cerramiento al Parque Botánico "buscamos proteger la bio diversidad y seguir trabajando en la recuperación del eco sistema. Quiero agradecer al personal municipal y a todos los que nos colaboran y se comprometen con este trabajo".

Los interesados pueden llevar los plásticos el Parque Botánico, a la Secretaría de Planificación y Ambiente (Ejército del Norte 1545, colectora RN9) o Párroco Marshke esquina Los Andes.