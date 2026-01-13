23°
13 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Plaza Ludovico Pedetti
Campaña del municipio
LALIGA ARGENTINA
Humahuaca
segunda cuota del bono de fin de año
tucuman
SALTA
Campo Verde
Barrio Bajo La Viña
Libertador General San Martín
Plaza Ludovico Pedetti
Campaña del municipio
LALIGA ARGENTINA
Humahuaca
segunda cuota del bono de fin de año
tucuman
SALTA
Campo Verde
Barrio Bajo La Viña
Libertador General San Martín

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Abra Pampa

Abrapampeños esperan para celebrar al Huancar

50 años de uno de los festivales folclóricosmás relevantes de Jujuy.

Martes, 13 de enero de 2026 00:00
INVITADOS | LOS LIRIOS COLOMBIANOS GENERARON EXPECTATIVAS POR SU VISITA A ABRA PAMPA.

Resta menos de dos semanas para celebrar el 50º aniversario del Festival del Huancar en Abra Pampa, la convocatoria folclórica con mayor historia y reconocimiento en la Puna jujeña, que vino fortaleciendo el municipio anualmente con su organización.

La presente edición anunciada para el 23, 24 y 25 próximos posee un gran significado para los abrapampeños, porque no solo festejarán a los músicos invitados y participando en ferias, copleadas, chayadas y demás, también recordarán a sus precursores.

Asimismo se destacará al intendente Ariel Machaca, quien desde que se hizo cargo de administrar el municipio, se ocupó de imprimirle el prestigio musical que hoy goza el Huancar en la provincia y en países vecinos. A partir de este año, el festival iniciará una nueva etapa ampliando su popularidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD