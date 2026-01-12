Hallaron con vida a una mujer de 78 años que estaba extraviada

El Comité de Actuación ante Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad (CINDAC) Informó que se halló sana y salva a la mujer de 78 años que era intensamente buscada desde la jornada de ayer.Luego de varias horas de intensa búsqueda se dio con el paradero de la mujer de 78 años vecina del barrio Bajo La Viña que había salido de su domicilio y no había regresado, lo que motivó un amplio operativo policial y la colaboración de vecinos de la zona.

Se supo que la mujer fue hallada en un sector de monte de difícil acceso que se encuentra a unos 500 metros del camino vehicular, cerca del cauce de un arroyo cerrado con abundante vegetación.

El hallazgo fue posible gracias a la intervención de vaquiano y conocedor del terreno, quien siguió rastros mínimos entre la vegetación, pese a que las lluvias habían borrado huellas visibles. Según relató, la clave surgió a partir del dato aportado por una vecina que había visto a un perrito detenido frente a su casa, lo que permitió deducir la zona hacia donde se habría desplazado la mujer.

Siguiendo ese indicio, Quispe y otros vecinos detectaron ramas recientemente cortadas con un machete, lo que los llevó a internarse en un sendero inexistente, subiendo por un arroyo completamente cerrado. A unos metros del lugar, incluso fue encontrado el machete utilizado, que se hallaba dentro del agua.

“La zona es muy tupida y difícil de acceder. Ella, por su contextura, pudo abrirse paso entre las ramas, pero no era un lugar fácil”, explicó el vecino, quien continuó el rastreo a puro instinto y conocimiento del monte.

Una vez localizada la mujer, Quispe dio aviso ya que personal policial, bomberos y la sección Canes se encontraban desplegados en sectores más elevados del área. Minutos después arribaron los equipos de rescate, que procedieron a asistirla y trasladarla para su evaluación médica.

En el operativo participaron Bomberos, Policía y personal especializado, además de vecinos que colaboraron activamente desde el primer momento.