Programa de concientización y formación en ciberseguridad

En el ámbito de la Municipalidad de La Quiaca se creó el Programa Municipal de Concientización y Formación en Ciberseguridad, denominado "Protegiendo Mundo Digital", destinado a instituciones educativas, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

El programa tiene como objetivos: Promover el uso responsable y seguro de tecnologías digitales; concientizar sobre amenazas frecuentes tales como malware, phishing, ransomware, grooming, ciberbullying y robo de identidad; brindar herramientas prácticas de protección de datos personales; implementar talleres, charlas, capacitaciones y campañas de sensibilización; capacitar a estudiantes, familias, docentes y personal institucional; fomentar reflexión crítica acerca de los hábitos digitales y el impacto de la tecnología y elaborar material educativo audiovisual y gráfico para su difusión pública, entre otros.

El mismo está a cargo de la Secretaría de Cultura y Turismo, en articulación con la Secretaría de Modernización, instituciones educativas, centros comunitarios, la Dirección de Niñez y Adolescencia y otros organismos que resulten pertinentes.

Por la misma ordenanza también se creó el Plan Anual de Educación en Ciberseguridad, que comprenderá: talleres presenciales en instituciones escolares; jornadas de formación para docentes; encuestas diagnósticas sobre hábitos digitales; producción de campañas de difusión en medios locales y redes sociales; simulaciones y ejercicios prácticos de detección de riesgos; guías informativas para familias y tutores y acciones especiales dirigidas a adultos mayores, entre otras actividades.

Se estableció que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios con organismos provinciales, nacionales, universidades, ONG especializadas y empresas tecnológicas, a fin de fortalecer el programa y garantizar su sostenibilidad.

Asimismo, se autorizó al Departamento Ejecutivo a gestionar financiamiento externo, subsidios, programas educativos y aportes que contribuyan al desarrollo de esta iniciativa.

Además se incorporó el programa al Calendario Municipal de Actividades Educativas y Comunitarias, fijando su realización de manera permanente y anual.

En los considerandos para la creación de estos programas, se tuvo en cuenta la creciente digitalización de la vida cotidiana y el uso masivo de dispositivos electrónicos y plataformas virtuales por parte de niños, niñas, adolescentes y adultos dentro del municipio de La Quiaca, como también la necesidad de promover prácticas seguras, responsables y consientes en el entorno digital, a fin de prevenir situaciones de riesgo tales como el phishing, malware, ransomware, ciberbullying, Grooming, robo de identidad, estafas y otras formas de violencia digital.

Debido a la importancia de brindar herramientas educativas que permitan proteger la integridad, privacidad y datos personales de la comunidad, se coincidió que la ciberseguridad constituye un componente esencial en la protección de las personas, resguardando información sensible y garantizando un uso responsable de las tecnologías.

"La falta de formación específica incrementa la vulnerabilidad de la población, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, frente a amenazas digitales cada vez más frecuentes y complejas. Las instituciones educativas requieren apoyo técnico y pedagógico para abordar problemáticas vinculadas al entorno digital, fortaleciendo capacidades críticas, comunicacionales y sociales. Por eso resulta prioritario implementar políticas públicas de prevención, capacitación y concientización que involucren a estudiantes, familias, docentes y actores comunitarios", se indicó.

Finalmente, se destacó que es deber del Estado Municipal promover condiciones de seguridad integral en todo los ámbitos, incluido el digital, conforme a las leyes nacionales 25.326 de Protección de Datos Personales y 26.388 sobre Delitos Informáticos.