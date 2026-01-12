18°
12 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional
Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Protegiendo Mundo Digital

Programa de concientización y formación en ciberseguridad

Entre sus objetivos está el de educar en el uso de las tecnologías digitales, para reducir riesgos en la población.

Lunes, 12 de enero de 2026 00:00
FRONTERIZA | SEDE PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA QUIACA.

En el ámbito de la Municipalidad de La Quiaca se creó el Programa Municipal de Concientización y Formación en Ciberseguridad, denominado "Protegiendo Mundo Digital", destinado a instituciones educativas, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

El programa tiene como objetivos: Promover el uso responsable y seguro de tecnologías digitales; concientizar sobre amenazas frecuentes tales como malware, phishing, ransomware, grooming, ciberbullying y robo de identidad; brindar herramientas prácticas de protección de datos personales; implementar talleres, charlas, capacitaciones y campañas de sensibilización; capacitar a estudiantes, familias, docentes y personal institucional; fomentar reflexión crítica acerca de los hábitos digitales y el impacto de la tecnología y elaborar material educativo audiovisual y gráfico para su difusión pública, entre otros.

El mismo está a cargo de la Secretaría de Cultura y Turismo, en articulación con la Secretaría de Modernización, instituciones educativas, centros comunitarios, la Dirección de Niñez y Adolescencia y otros organismos que resulten pertinentes.

Por la misma ordenanza también se creó el Plan Anual de Educación en Ciberseguridad, que comprenderá: talleres presenciales en instituciones escolares; jornadas de formación para docentes; encuestas diagnósticas sobre hábitos digitales; producción de campañas de difusión en medios locales y redes sociales; simulaciones y ejercicios prácticos de detección de riesgos; guías informativas para familias y tutores y acciones especiales dirigidas a adultos mayores, entre otras actividades.

Se estableció que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios con organismos provinciales, nacionales, universidades, ONG especializadas y empresas tecnológicas, a fin de fortalecer el programa y garantizar su sostenibilidad.

Asimismo, se autorizó al Departamento Ejecutivo a gestionar financiamiento externo, subsidios, programas educativos y aportes que contribuyan al desarrollo de esta iniciativa.

Además se incorporó el programa al Calendario Municipal de Actividades Educativas y Comunitarias, fijando su realización de manera permanente y anual.

En los considerandos para la creación de estos programas, se tuvo en cuenta la creciente digitalización de la vida cotidiana y el uso masivo de dispositivos electrónicos y plataformas virtuales por parte de niños, niñas, adolescentes y adultos dentro del municipio de La Quiaca, como también la necesidad de promover prácticas seguras, responsables y consientes en el entorno digital, a fin de prevenir situaciones de riesgo tales como el phishing, malware, ransomware, ciberbullying, Grooming, robo de identidad, estafas y otras formas de violencia digital.

Debido a la importancia de brindar herramientas educativas que permitan proteger la integridad, privacidad y datos personales de la comunidad, se coincidió que la ciberseguridad constituye un componente esencial en la protección de las personas, resguardando información sensible y garantizando un uso responsable de las tecnologías.

"La falta de formación específica incrementa la vulnerabilidad de la población, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, frente a amenazas digitales cada vez más frecuentes y complejas. Las instituciones educativas requieren apoyo técnico y pedagógico para abordar problemáticas vinculadas al entorno digital, fortaleciendo capacidades críticas, comunicacionales y sociales. Por eso resulta prioritario implementar políticas públicas de prevención, capacitación y concientización que involucren a estudiantes, familias, docentes y actores comunitarios", se indicó.

Finalmente, se destacó que es deber del Estado Municipal promover condiciones de seguridad integral en todo los ámbitos, incluido el digital, conforme a las leyes nacionales 25.326 de Protección de Datos Personales y 26.388 sobre Delitos Informáticos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD