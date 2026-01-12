"Isidora la Boliviana": teatro, memoria y activismo antirracista

En el marco del Día de la Mujer Migrante, el próximo 17 de enero se presentará en Jujuy la obra Isidora la Boliviana, una propuesta teatral que combina arte, memoria y activismo antirracista, poniendo en el centro las experiencias de mujeres migrantes bolivianas y las múltiples formas que adopta el racismo estructural en la vida cotidiana.

La obra narra la historia de Isidora Pérez de Mamani, una mujer que migra a la Argentina impulsada por el deseo de una vida mejor. A través de diálogos con su patrona, Isidora va relatando situaciones aparentemente comunes que dejan al descubierto violencias profundas, muchas veces naturalizadas o encubiertas bajo discursos de xenofobia, clase social o "costumbre". El eje del relato es la historia de Marcelina Meneses, migrante boliviana asesinada junto a su bebé tras ser arrojada de un tren, un caso emblemático que expone las consecuencias extremas del racismo.

Isidora la Boliviana propone además una reflexión situada: el racismo no se limita a los grandes centros urbanos, sino que también atraviesa provincias con fuerte presencia indígena, como Jujuy, donde con frecuencia se invisibiliza o se naturaliza.

Luego de la función se realizará el conversatorio "¿Cuántas historias migrantes siguen siendo contadas por otros?", un espacio de intercambio que aborda los procesos de creación de la obra y su vínculo con el activismo antirracista. Allí se debatirá sobre la autoría de los relatos, la representación de las identidades migrantes e indígenas y la importancia de que las historias sean contadas desde la propia voz y el territorio.

La función tendrá lugar el sábado 17 de enero, a las 21, en el Teatro La Mar, ubicado en Coche Puna 173, barrio San Pedrito. Las entradas anticipadas pueden adquirirse al 388 4877 024. Para consultas de prensa, el contacto es Sara Pérez (388 4877 024 ó [email protected]).