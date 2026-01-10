19°
CENTRO CULTURAL JORGE ACCAME

Escuela Arte Ríos inicia festejos de sus 25 años con “Tina”

En el Centro Cultural "Jorge Accame" será la presentación.

Sabado, 10 de enero de 2026 00:00
LEGADO HUMANO | EN EL ESPECTÁCULO DE HOY SE PODRÁN APRECIAR DISTINTAS DANZAS.

La escuela Arte Ríos, referente de la formación artística y humana en Jujuy, comienza los festejos por sus 25 años de trayectoria con un espectáculo especial titulado "Tina", que se realizará hoy, de 19 a 21, en el Centro Cultural "Jorge Accame" de esta capital.

"Tina" es un acrónimo que resume el corazón del proyecto pedagógico de la escuela: Tenacidad, Integridad, Naturalidad, Aprendizaje. Cuatro valores que no solo se expresan en la danza, sino que atraviesan la vida de quienes pasaron por esta institución a lo largo de un cuarto de siglo.

Durante estos 25 años, innumerables niños, adolescentes y adultos se formaron en Arte Ríos. Y aunque aprendieron técnica, expresión y disciplina, se llevaron algo aún más profundo: valores para la vida.

"Todos los que pasaron por esta escuela que se encuentra en el barrio Almirante Brown, se llevaron algo más que habilidades artísticas; se llevaron un legado humano. Porque sin importar el talento o las condiciones, lo que nos hace verdaderamente grandes es ser buenas personas", expresó la dirección de la escuela.

El espectáculo propone un recorrido emocional y artístico a través de diferentes lenguajes de la danza, con un repertorio que incluye: danzas clásicas, danzas folclóricas argentinas, danza de la India y danzas árabes.

Acompañará en esta presentación el Ballet "Jujuy Capital", y se destacó que es un evento pensado para toda la familia, que une belleza, diversidad cultural y un mensaje profundo sobre la importancia de los valores en la formación de niños y jóvenes.

"En una sociedad que a veces olvida la importancia de los valores, queremos recordarlos a través del arte", destacaron desde Arte Ríos.

 

