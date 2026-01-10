Escuela Arte Ríos inicia festejos de sus 25 años con “Tina”

La escuela Arte Ríos, referente de la formación artística y humana en Jujuy, comienza los festejos por sus 25 años de trayectoria con un espectáculo especial titulado "Tina", que se realizará hoy, de 19 a 21, en el Centro Cultural "Jorge Accame" de esta capital.

"Tina" es un acrónimo que resume el corazón del proyecto pedagógico de la escuela: Tenacidad, Integridad, Naturalidad, Aprendizaje. Cuatro valores que no solo se expresan en la danza, sino que atraviesan la vida de quienes pasaron por esta institución a lo largo de un cuarto de siglo.

Durante estos 25 años, innumerables niños, adolescentes y adultos se formaron en Arte Ríos. Y aunque aprendieron técnica, expresión y disciplina, se llevaron algo aún más profundo: valores para la vida.

"Todos los que pasaron por esta escuela que se encuentra en el barrio Almirante Brown, se llevaron algo más que habilidades artísticas; se llevaron un legado humano. Porque sin importar el talento o las condiciones, lo que nos hace verdaderamente grandes es ser buenas personas", expresó la dirección de la escuela.

El espectáculo propone un recorrido emocional y artístico a través de diferentes lenguajes de la danza, con un repertorio que incluye: danzas clásicas, danzas folclóricas argentinas, danza de la India y danzas árabes.

Acompañará en esta presentación el Ballet "Jujuy Capital", y se destacó que es un evento pensado para toda la familia, que une belleza, diversidad cultural y un mensaje profundo sobre la importancia de los valores en la formación de niños y jóvenes.

"En una sociedad que a veces olvida la importancia de los valores, queremos recordarlos a través del arte", destacaron desde Arte Ríos.