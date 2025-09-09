María Jesús Rey es la nueva embajadora del departamento Yavi

La elección se desarrolló con un marco festivo en el que las candidatas desfilaron con sus vestidos de gala y compartieron bailes junto a los pajes. La velada contó también con la presentación de una banda juvenil que aportó ritmo y alegría antes del momento de las coronaciones.
inicia sesión o regístrate.
La elección se desarrolló con un marco festivo en el que las candidatas desfilaron con sus vestidos de gala y compartieron bailes junto a los pajes. La velada contó también con la presentación de una banda juvenil que aportó ritmo y alegría antes del momento de las coronaciones.
Finalmente, se conocieron los nombres de los nuevos representantes del departamento Yavi:
Embajadora 2025: María Jesús Cabrera Rey (La Quiaca)
Embajador 2025:Tahiel Tolaba (La Quiaca)
Mr. Elegancia:Nicolás Cruz (El Cóndor)
1° Paje de Honor: Leonel Cachizumba (Pumahuassi)
2° Paje de Honor: Leonel Benítez (Yavi)
1° Dama de Honor: Marianela Catacata (El Cóndor)
2° Princesa:Ana Ivana Cussi (Pumahuassi)
1° Princesa: Emilce Flores (Yavi)
Con la elección, Yavi ya tiene a sus embajadores listos para participar en las instancias provinciales de la FNE 2025, que reúne a la juventud jujeña en una de las celebraciones más esperadas del año.