Vuelve la Campaña de Castración Masiva en los Centros de Zoonosis

A partir del jueves 11 de septiembre, la Dirección de Zoonosis del municipio pondrá en marcha una nueva campaña de castración masiva destinada a animales domésticos. Se realizarán aproximadamente 120 castraciones por día, desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

A partir del jueves 11 de septiembre, la Dirección de Zoonosis del municipio pondrá en marcha una nueva campaña de castración masiva destinada a animales domésticos. Se realizarán aproximadamente 120 castraciones por día, desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas.

Los procedimientos se realizarán en varios puntos de la ciudad, en los distintos centros que competen a la municipalidad:

Centro Modelo de Zoonosis del barrio Santa Rosa, tanto a la mañana como por la tarde habrá 30 turnos.

Centro Modelo de Zoonosis II de avenida Yuto, en Alto Comedero, va a contar con 15 turnos

Campo Verde contará con 15 turnos

Los turnos tienen un costo de $4200, las personas interesadas pueden ir sacando el turno, el mismo es presencial porque deberan que presentar el Certificado Vacunación Antirrábica. . Aquellos que estén registrados a través del código QR que le otorgó el municipio, pueden ingresar a la web y emitir el certificado desde allí, y con ese certificado retirar el turno.

Requisitos para las castraciones

Las mascotas debes ser mayores a seis meses y menores de ocho años de edad, no deben estar preñadas, tampoco deben estar en celo, y deben poseer el Certificado de Vacunación Antirrábica.

La directora de Zoonosis, Jimena Saez, detalló que “a partir de este jueves vamos a iniciar con las castraciones o esterilizaciones masivas, va a haber aproximadamente 120 turnos, quince animales domésticos por veterinario”.