8 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy

Asesoría para la inclusión

La atención comienza hoy en Alto Comedero y seguirá por la Quebrada.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 00:00

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, llevará esta semana la Oficina Móvil de Gestión y Asesoramiento para Personas con Discapacidad a Alto Comedero, Vinalito y Purmamarca, con el propósito de garantizar derechos y fortalecer la inclusión.

La atención será hoy de 8.30 a 12.30 en el Centro Cultural del Ministerio de Desarrollo Humano de Alto Comedero (Av. La Intermedia - 6º Etapa). El miércoles de 8.30 a 12.30 horas en Vinalito (calle 16 de Agosto S/N, frente al Municipio); y el jueves de 8.30 a 12.30 horas en Purmamarca (calle Belgrano S/N).

Durante estas jornadas, equipos técnicos y profesionales del área brindarán asesoramiento integral, acompañamiento y orientación sobre trámites vinculados a certificados, pensiones, programas de inclusión, servicios y beneficios destinados a personas con discapacidad y sus familias.

Habilidades para líderes

Este viernes de 9 a 12 tendrá lugar en el Cine Select (Alvear 665) la conferencia "Entrenamiento en habilidades blandas y atención plena para líderes". Organizada por la Dirección de Salud Integral y Género junto a la Dirección de Programas Nacionales de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy destinada al público en general, se trata de una propuesta gratuita.

Estará a cargo del psicólogo e instructor de mindfulness Martin Reynoso y la instructora en mindfulness Carolina Pfister. Tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para el desarrollo personal, laboral y emocional.

 

