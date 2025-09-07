¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Paso de Jama

Cierre preventivo del paso de Jama por pronóstico de nieve

La medida afecta a todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional 27, desde el kilómetro 3 hasta el complejo fronterizo.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 08:52

El paso internacional Jama, uno de los principales corredores que conecta a la Argentina con Chile, fue cerrado preventivamente este domingo 7 de septiembre para todo tipo de vehículos debido a un pronóstico meteorológico adverso que anuncia nevadas en la zona.

La medida fue implementada por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy, siguiendo una recomendación expresa de Vialidad Nacional. El corte se extiende desde el kilómetro 3 de la Ruta Nacional 27 hasta el propio Complejo Fronterizo de Jama.

La decisión se toma de manera preventiva para evitar que vehículos, incluidos los de gran porte como camiones, queden varados o se vean involucrados en accidentes debido a la acumulación de nieve y el posible hielo en la calzada, condiciones que hacen la conducción extremadamente peligrosa.

Si bien el estado del clima en las zonas bajas al momento del anuncio se reportaba como semi nublado, se espera que las condiciones empeoren significativamente en la altura del paso fronterizo, que se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Las autoridades no han especificado una hora estimada para la reapertura, la cual estará sujeta a una mejora en las condiciones climáticas y a que los equipos de vialidad verifiquen que la ruta se encuentra en condiciones seguras para el tránsito.

