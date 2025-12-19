El mejor toro Brangus del mundo es argentino

El toro Brangus llamado “Morocho”, criado en la Cabaña La Morocha de La Sucesión de Ovidio Otero de Río Cuarto, logró una hazaña histórica al ser nombrado Gran Campeón Mundial de la raza.

Este triunfo llega tras una serie de victorias en juras nacionales, sudamericanas y mundiales, todas evaluadas por distintos jueces internacionales. Actualmente, el ejemplar pertenece a Laboratorios Ciale, empresa que lo incorporó a su central de inseminación debido a su alto valor genético y productivo.

“Estamos muy contentos de anunciar que “Morocho”, toro que resultase bicampeón Brangus en este 2025, ha resultado ganador del Campeonato Sudamericano de “Champions of the World”. Felicitamos también a Mafioso de Cabaña El Porvenir y Malcriado de Agroganadera Pukavy S.A.“, señalaron desde Cabaña La Morocha.

Recorrido sin precedentes en 2025

Durante el año 2025, Morocho fue evaluado en cuatro instancias diferentes, demostrando una consistencia notable.

El recorrido incluyó juras presenciales con distintos jurados, luego una instancia sudamericana y, finalmente, una elección mundial con la participación de jueces de diversos países.

El criador señaló que en todas las instancias de evaluación fue elegido como el mejor.

La solidez de la genética riocuartense

El trabajo de selección realizado en Cabaña La Morocha se ve reforzado por otros logros familiares del campeón mundial.

Mancero, hermano de Morocho, obtuvo el título de tercer mejor toro en la exposición de Palermo de 2024. Morocho ya se había adjudicado el primer premio en este 2025.

De Corrientes a la cima mundial

La incorporación de Morocho a Laboratorios Ciale ocurrió después de su destacada participación en la Nacional Brangus de Corrientes, donde se consagró Gran Campeón. Una semana después de ese logro, Ciale cerró la compra del toro, bajo la condición de que continuara compitiendo en las pistas de Palermo. También ganó.

El éxito sostenido de Morocho en múltiples instancias con jurados internacionales subraya el potencial genético de la ganadería argentina originada en Río Cuarto.