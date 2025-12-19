Más de mil parejas se besaron bajo el muérdago en Washington

Washington D.C. estableció un nuevo récord mundial al reunir a 1.435 parejas bajo el muérdago para un beso simultáneo, superando ampliamente el récord anterior y consolidando a la ciudad como epicentro de una celebración colectiva de amor y tradición.

El evento, denominado El beso nacional bajo el muérdago nacional, no solo batió la marca previa de 480 parejas, sino que también transformó el centro de la capital estadounidense en un escenario de alegría y unión, según informaron los organizadores a The Washington Post.

La instalación artística del National Mistletoe, una esfera de acero de 272 kilogramos y tres metros de diámetro, suspendida a nueve metros de altura y decorada con follaje, lazos rojos y una campana, permanecerá expuesta hasta el 31 de enero, como parte de una iniciativa financiada por el programa Streets for People y diseñada por la artista local My Ly, según detalló USA Today.

La magnitud del evento se hizo evidente desde las primeras horas del sábado 13 de diciembre, cuando cientos de personas formaron una fila que se extendía por la K Street NW y superaba la Biblioteca Carnegie, relató Gerren Price, presidente y director ejecutivo de DowntownDC Business Improvement District (BID), a The Washington Post.

Price, quien ideó el concepto del “muérdago nacional” hace más de una década al planear su propia propuesta de matrimonio, expresó ante la multitud: “esto ha hecho realidad el sueño de este chico de D.C. Podemos mostrarle al mundo entero que D.C. es amor”.

Una logística minuciosa

Según Ebony Walton, directora interina de marketing de DowntownDC BID, su equipo encargó 17.150 ramitas de muérdago a una granja en Oregón para asegurar que cada pareja cumpliera con el requisito impuesto por Guinness World Records: cada participante debía portar muérdago y una credencial oficial de “Kiss Participant”. Walton explicó a WTOP que la expectativa inicial era reunir quinientas parejas, pero la convocatoria superó todas las previsiones, con más de seis mil parejas registradas.

El momento culminante llegó a las 17:00, cuando las parejas, tras recibir instrucciones del adjudicador oficial de Guinness, Michael Empric, se besaron durante cinco segundos bajo la instalación.

Empric, quien supervisó el proceso con un contador metálico en mano, advirtió a los asistentes: “si demasiados de ustedes son descalificados, todo el intento será inválido”, según recogió The Washington Post. Finalmente, tras la verificación de los jueces y la ovación de los casi tres mil asistentes, Empric anunció: “es un nuevo título de Guinness World Record”.

La motivación de los participantes fue diversa. Algunas parejas, como Anna Vallejo y su novio, vieron en la cita una oportunidad para celebrar su relación de ocho años. Vallejo, de treinta y dos años, compartió a The Washington Post: “siento que hemos crecido mucho juntos como pareja y esto parecía una gran manera de seguir romantizando nuestro camino”.

Otros, como Gina Cross, de cincuenta y un años, se entusiasmaron con la idea de sumar el título de “récord Guinness” a sus anécdotas personales: “tendremos uno de los mejores datos para el juego de ‘dos verdades y una mentira’”, afirmó a The Washington Post.

El evento también atrajo a parejas como Mindy McManus y Kevin Weeden, quienes, antes de asistir a una fiesta temática de suéteres navideños, compartieron su experiencia con USA Today. McManus describió el ambiente como concurrido pero acogedor, mientras que Weeden destacó el espíritu festivo de la multitud.

La estricta supervisión de Guinness World Records exigió que todas las parejas besaran durante el tiempo estipulado y bajo el muérdago real. Empric explicó a WTOP que no se permitieron participantes individuales y que cada pareja debía cumplir con todos los requisitos para que el récord fuera válido.

El evento, organizado por DowntownDC BID en Anthem Row, incluyó además música en vivo, chocolate caliente y actividades festivas, consolidando a Washington, D.C. como la nueva capital mundial del beso bajo el muérdago.