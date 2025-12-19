Denuncian una masiva filtración de datos de ciudadanos argentinos en la dark web

Una denuncia publicada por el sitio especializado Daily Dark Web encendió las alarmas al revelar una supuesta filtración masiva de datos personales de ciudadanos argentinos. De confirmarse, se trataría del mayor incidente de este tipo en el país, con información sensible que circula en entornos clandestinos de internet.

Según la publicación, el material expuesto alcanzaría 1 terabyte de información confidencial y correspondería a la base completa de Work Management, empresa que comenzó a operar tras el cierre judicial de SudamericaData en 2023, en el marco de una causa por espionaje ilegal.

El listado de datos filtrados incluiría registros atribuidos a ARCA (ex AFIP), ANSES, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), compañías de telefonía celular y millones de correos electrónicos utilizados para campañas de marketing, además de información interna y código fuente de la propia empresa.

En detalle, se mencionan más de 60 millones de registros tributarios, 75 millones vinculados a la propiedad de vehículos, 176 millones de registros laborales con datos como teléfonos, direcciones, salarios y vínculos laborales, así como más de 100 millones de registros de empresas de telecomunicaciones, lo que expone un volumen sin precedentes.

Especialistas reconocidos en seguridad informática como Maximiliano Firtman, Javier Smaldone y Julio Ernesto López difundieron el caso en redes sociales y coincidieron en que podría tratarse de la mayor filtración de datos personales en la historia argentina, tanto por la cantidad como por la sensibilidad de la información involucrada.

Desde el Gobierno, en tanto, fuentes oficiales señalaron a medios que no se registraron incidentes de seguridad en sistemas estatales y aseguraron que la información bajo control oficial se encuentra protegida. Quien difundió los datos en la dark web afirma haberlo hecho para exponer al dueño de Work Management y los supuestos métodos ilegales de obtención de bases de datos.

Cabe recordar que SudamericaData quedó bajo investigación en 2023 tras descubrirse el uso de sus bases para espionaje a jueces, funcionarios, periodistas y figuras públicas, en una causa que destapó una red de inteligencia ilegal. Aunque sus fundadores aseguraron nutrirse de datos públicos, el nivel de detalle ofrecido —ingresos, bienes, teléfonos privados y correos personales— ya había generado fuertes cuestionamientos sobre la violación a la privacidad y el uso indebido de información sensible.