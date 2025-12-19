Trump afirmó que no descarta entrar en guerra con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, según informaciones de medios internacionales.

“No la descarto, no”, afirmó en una entrevista telefónica con NBC News.Trump también se negó a decir si derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, era su objetivo final. "Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie", apuntó.

Trump añadió que habrá más incautaciones de petroleros y comentó: "Depende. Si son lo suficientemente insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos".

El martes, Trump ordenó un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, intensificando una campaña de presión que ya lleva meses contra Maduro.

“No voy a iniciar una guerra; voy a detener las guerras”

Trump afirmó repetidamente que mantendría a Estados Unidos al margen de los conflictos extranjeros; en su discurso tras ganar las elecciones, aseveró: "No voy a iniciar una guerra; voy a detener las guerras". Incluso, deseaba el Premio Nobel de la Paz, para el que había sido propuesto por otros países y se lamentó que hubiese recaído en la opositora de Venezuela María Corina Machado.

Nuevo ataque a supuestas “narcolanchas” dejó cinco muertos

El Ejército estadounidense aniquiló otras dos supuestas narcolanchas en aguas internacionales del Pacífico oriental, matando a cinco personas, informó el Comando Sur de los Estados Unidos. Un comunicado indica lo siguiente: “El 18 de diciembre, por orden del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Operación Conjunta Lanza del Sur ejecutó ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones manejadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. Un total de cinco narcoterroristas varones fueron asesinados durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda embarcación”.

El comando agregó que la inteligencia había confirmado que ambos barcos estaban involucrados en operaciones de narcotráfico. El Pentágono hundió más de 28 supuestas narcolanchas en el Caribe y el océano Pacífico oriental desde primeros de septiembre, matando a por lo menos 104 personas a bordo.

En las últimas semanas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que el Ejército de su país lanzaría ataques terrestres contra narcotraficantes en el Caribe “muy pronto”, escalando la tensión con Venezuela.

Trump firmó ley de defensa que presiona al Pentágono a publicar imágenes de ataque a supuestas narcolanchas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la ley anual de política de defensa, que incluye una disposición que presiona al Pentágono para que publique imágenes de los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas cerca de Venezuela. En virtud de la disposición, se retendrá una cuarta parte del presupuesto de viaje del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hasta que el Pentágono entregue al Congreso imágenes sin editar de los ataques.

La medida se produce tras la creciente presión en el Congreso sobre Hegseth para que divulgara el video original, después de que se reveló que dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una embarcación atacada murieron en un ataque posterior, tras una acción inicial el 2 de septiembre.La disposición forma parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026, por un monto de 901.000 millones de dólares, aproximadamente 8.000 millones de dólares más de lo solicitado por la Administración Trump