Atención odontológica gratuita, todos los días del año

El Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la comunidad la plena disponibilidad del Centro Provincial de Odontología (CPO) “Dr. Amado Jorge”, primer establecimiento exclusivo para la atención odontológica pública y gratuita en nuestra provincia con atención de guardia las 24 horas.

Con un enorme equipo de profesionales altamente capacitados en odontología, asistencia dental, electrónica industrial, protesistas dentales, administrativos y auxiliares administrativos, la institución dispone de una gama de tratamientos destinados a preservar o recuperar un estado óptimo de la salud bucodental.

De acuerdo al Plan Estratégico de Salud II, el CPO ofrece a la población las especialidades de estomatología, cirugía de mediana y alta complejidad, endodoncia uni y multirradicular, periodoncia que incluye tratamientos de periodontitis moderada a severa, discapacidad, ortopedia, prótesis, odontología general, docencia y capacitación con actividades de promoción de la salud y tratamiento y resolución de urgencias las 24 horas, atención de disfunciones témporo-mandibulares (ATM), es decir, tratamiento de pacientes con diferentes patologías cráneo mandibulares y cervicales, instalación de aparatología intrabucal y controles periódicos de estabilización con abordaje multidisciplinario para una terapia integral del paciente.

La próxima instalación de un ortopantomógrafo a partir de la inversión realizada por el Gobierno de la provincia, ampliará la capacidad de diagnóstico y resolución de diversos casos odontológicos.

Atenciones en crecimiento

En el primer semestre de 2025, el CPO brindó atención integral a un total de 16.814 pacientes, concretando 69.826 prestaciones, marcando un crecimiento sostenido teniendo en cuenta que en 2024 se cumplió con la atención a 24.533 personas, efectuando un total anual de 81.885 prácticas.

En tanto, entre enero y julio de 2025, se llevó adelante la atención a 523 personas con discapacidad, facilitando solución en salud bucodental a partir del abordaje integral. Además, se colocaron 70 prótesis dentales, 80 aparatos de ortopedia y 97 placas de relajación mientras se realizaron 1235 cirugías y 707 tratamientos de conducto.