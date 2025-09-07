Elecciones en la provincia de Buenos Aires: Se filtran los primeros datos oficiales

A más de 40 minutos de que se levante la veda electoral, se filtraron los primeros datos consolidados del escrutinio provisorio oficial en la provincia de Buenos Aires, que marcan una amplia ventaja para el peronismo (Fuerza Patria) sobre La Libertad Avanza.

Con el 30% de las mesas escrutadas a nivel provincial, los datos filtrados indican que el peronismo (lista encabezada por figuras como Verónica Magario y Gabriel Katopodis) obtiene el 47% de los votos. La Libertad Avanza (con candidatos como Diego Valenzuela y Maxi Bondarenko) alcanza el 33%. Según supo Noticias Argentinas, esta diferencia de 14 puntos (dos dígitos) confirma la tendencia que periodistas como Iván Schargrodsky reportaron ilegalmente horas antes.

La publicación oficial, a las 21:00

Pese a la filtración masiva de esta tendencia, la Justicia Electoral y el Gobierno bonaerense solo permiten la difusión legal de resultados a partir de las 21:00 horas.

Los datos confirman una dura derrota para el oficialismo nacional en su primer test electoral clave. La elección, que se realizó por primera vez desdoblada de la nacional, estuvo marcada por una fuerte preocupación por el nivel de ausentismo y varias denuncias por robo de boletas.