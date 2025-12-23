Como parte de las actividades por el Alborozo Navideño en la Ciudad Histórica, esta noche desde las 20.30 en la plazoleta "Sargento Gómez" el conjunto folclórico Cacharpaya ofrecerá su tradicional recital de villancicos Humahuaca canta al Niño Jesús.

Al aire libre y gratuitamente los instrumentistas interpretarán canciones navideñas de motivo popular y tradicionales con los cuales en los pesebres los niños adoran al Niñito Dios, manteniendo una tradición que se manifiesta en las diferentes barios del pueblo.

El repertorio incluirá "Con mi burrito sabanero", "Noche anunciada", "La peregrinación", "Aleluya", "Din don dan", "Los Reyes magos", "Se ha dormido el Niño", "Vamos pastorcillos", "Huachi torito", "Ay para Navidad", "Niño manuelito", "Navidad andina", entre otros.

Los villancicos que interpretan Cacharpaya lo hace con lindas melodías creando un ambiente muy agradable y esperanzador por la proximidad de la Navidad, narrando el nacimiento de Jesús que la comunidad humahuaqueña celebra en familia y con mucho sentimiento.