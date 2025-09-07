Motociclista herido tras choque en cruce transitado

Un nuevo siniestro vial generó preocupación en el barrio Nueva Esperanza B5, en Alto Comedero. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 16 horas en la intersección de avenida Carahuasi y La Ovejería, un cruce muy transitado que conecta con los accesos al barrio Tupac Amaru.

Un nuevo siniestro vial generó preocupación en el barrio Nueva Esperanza B5, en Alto Comedero. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 16 horas en la intersección de avenida Carahuasi y La Ovejería, un cruce muy transitado que conecta con los accesos al barrio Tupac Amaru.

Según testigos, un automóvil intentaba ingresar desde Carahuasi hacia La Ovejería cuando, en sentido contrario, circulaba una motocicleta. En el impacto, el conductor de la moto, un hombre de cabello canoso, cayó sobre el pavimento y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, aparentemente por no llevar casco de protección. En el lugar se observaron manchas de sangre.

De inmediato, una ambulancia del Same arribó al lugar para brindar asistencia médica al herido y trasladarlo al centro de salud para una mejor atención.