Gimnasia enfrentará a Central Córdoba

Gimnasia y Esgrima enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, rival al que eliminó por penales en la edición pasada que consagró a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Producto de la gran campaña realizada este año, el "lobo" logró la clasificación a esta importante competencia y pondrá en juego la ilusión de toda una provincia, junto a otros 63 equipos de Liga Profesional, Primera Nacional, Federal A, Primera B Metropolitana y Primera C.

La Copa Argentina, comenzará a disputarse en la última quincena de enero, previo al arranque del Torneo Apertura de primera división. Cabe destacar, que por primera vez en la historia del campeonato, se implementará la herramienta del VAR a partir de los 8vos de final.

Por su parte, Boca Juniors se medirá con Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River Plate se cruzará con Ciudad de Bolívar. Además, podría haber un hipotético Superclásico en la final.

El camino del "xeneize" podría tener un encuentro con el "fortín" en octavos de final y un posible cuartos ante Racing, si es que avanza, o una semifinal con San Lorenzo. El andar del "millonario" en la copa lo podría cruzar con Independiente en cuartos de final o Estudiantes, Rosario Central o Huracán en semis.

En cuanto a otros cruces destacados, Independiente chocará a Atenas de Río Cuarto y Racing hará lo propio con San Martín de Formosa. En caso de haber un clásico de Avellaneda, será solamente en la final.

En tanto, San Lorenzo jugará en la primera fase contra Deportivo Rincón de Neuquén y Huracán chocará ante Olimpo de Bahía Blanca. Vélez debutará con Deportivo Armenio, Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó, Lanús frente a Sarmiento de La Banda y Rosario Central ante Sportivo Belgrano de San Francisco. Newell's, en tanto se cruzará con Acassuso.