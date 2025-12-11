Jujuy Básquet se despide en casa

Los "cóndores" llegan de vencer a Bochas Sport en Colonia Caroya cerrando una gira de visitante que dentro de los resultados, dejó un saldo positivo, ya que se va notando, poco a poco el trabajo desarrollado en la pretemporada.

El equipo está apareciendo, por momentos debe ajustar las marcas, cortar el goleo del rival cuando comienzan a fallar en el aro del frente y la diferencia de puntos en contra se acrecienta, sobre todo en el segundo, tercer cuarto.

Por eso Ramiro Stehli reconoció que "el último partido nos ayudó un poco a levantar lo que fue la gira, ganar nos dio confianza y estamos ansiosos de salir a la cancha y volver a sumar sobre todo en casa".

El escolta de Jujuy Básquet dijo que "venimos de una gira complicada, Córdoba siempre es duro, pero se terminó con saldo positivo porque partido a partido fuimos arreglando errores que tuvimos, por ese lado contento por el equipo, se va mejorando", no obstante contó que "siempre es lindo terminar ganando, hubiese sido mejor quizás llevarnos un triunfo más, pero es positivo, la verdad que el equipo se fue desenvolviendo bien".

Consultado sobre los picos que tiene el equipo durante los partidos, el jugador oriundo de El Talar, provincia de Buenos Aires, explicó que "es algo que estamos mejorando, esta liga es así, son muchos partidos juntos que nos tocaron, no hay un equipo que sea regular, tiene mucho de scouting, hay muchas cosas para analizar, creo que poco a poco vamos resolviendo situaciones cada vez más rápido, estamos siendo cada vez más fuertes en defensa y eso es lo positivo", opinó Ramiro Stehli.

El jugador de Jujuy Básquet de 23 años le dedicó un párrafo aparte a la gente, ya que después de un par de presentaciones en el escenario de avenida España, sintió el aliento del público que llenó las gradas "sabíamos que se jugaba así, durante toda la pretemporada, siempre nos vinieron diciendo, fuimos hablando, yo más de curiosidad me intrigaba, pero debo reconocer que me sorprendió para bien, esperaba quizás menos gente de lo que se venían diciendo, se siente el empuje de ese jugador número seis sobre todo en la victoria ante Huracán que íbamos abajo y pudimos dar vuelta el partido, esperamos regalarle otra victoria", finalizó.

Entradas

Hoy desde las 10 hasta las 14 y de 14 y de 18 a 22, se venden las entradas presenciales en boleterías del estadio "Federación", por lo que se espera otra vez un gran marco de público.

Para tribuna preferencial cuesta 8 mil pesos, plateas 15 mil pesos, palco sur 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos, campo de juego 20 mil pesos. Pueden abonar en efectivo, tarjeta de débito, crédito o transferencia.