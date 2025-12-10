Llevaba 52 kilos de cocaína rumbo a Caimancito

Efectivos de la Sección Libertador General San Martín, dependiente del Escuadrón 60 San Pedro, detuvieron a un hombre que transportaba 52 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de su vehículo. El procedimiento ocurrió durante un control vehicular realizado en el kilómetro 1.287 de la Ruta Nacional 34, a la altura de Río Piedras, en el departamento Ledesma.

El hombre circulaba en un Renault Kangoo cuando fue interceptado por los gendarmes. Durante la inspección, el can detector de narcóticos “Bailey” marcó la presencia de sustancias ilícitas. Los uniformados localizaron un compartimiento tipo “doble fondo” en la carrocería trasera del rodado, donde se ocultaban 58 paquetes rectangulares similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes.

Con la autorización de la Fiscalía Federal de Jujuy, el vehículo fue trasladado a la Subunidad de la Fuerza para una requisa más exhaustiva. Allí se confirmó que los paquetes contenían un total de 52 kilos 400 gramos de cocaína.

El conductor, quien dijo viajar hacia la localidad jujeña de Caimancito, quedó detenido por infracción a la Ley 23.737, mientras que el rodado y la droga fueron decomisados.