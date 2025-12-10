Hoy se realiza la Cena Blanca en San Pedro de Jujuy

Este miércoles, desde las 19 horas, se llevará a cabo el tradicional pasaje de los egresados en Plaza Manuel Belgrano. Posteriormente, a partir de las 22 horas, será el turno de la Fiesta de la Cena Blanca en las instalaciones del Club Atlético San Pedro.

Una vez más, y tal como sucede desde el inicio de la gestión, todos los estudiantes que cursan el último año del nivel secundario podrán ser parte de esta celebración que marca el cierre de una etapa fundamental y el comienzo de nuevos proyectos y sueños.

La Directora de Juventud, Betiana Rubelt, informó que el martes 9 comenzó la entrega de pulseras y tarjetas para los estudiantes de la Promo 2025 en el Hall Municipal. Destacó el trabajo conjunto desarrollado durante todo el año entre el municipio, los profesores asesores y los propios alumnos. A través de diversas actividades recreativas, deportivas y la tradicional rifa estudiantil, se logró por noveno año consecutivo, alcanzar el beneficio del costo cero para los participantes. Rubelt agradeció especialmente el apoyo permanente del intendente Julio Bravo y del Secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo.

Rubelt también señaló que en el día de ayer comenzaron los servicios gratuitos de peinado y maquillaje en el CIC de la Nueva Ciudad, donde más de 100 personas, entre mujeres y varones, ya se encuentran inscriptas. Además, se dispuso un ropero comunitario para quienes lo requieran. La funcionaria resaltó que estos gestos solidarios forman parte del espíritu inclusivo de la Cena Blanca, cuyo objetivo es que todos los jóvenes puedan disfrutar plenamente de esta experiencia única.

Por otro lado, indicó que el parque cerrado para la organización del pasaje se ubicará en calle Sarmiento y Rogelio Leach, donde cada institución educativa tiene asignado un orden de ingreso. Desde allí, los estudiantes se dirigirán hacia la iglesia y luego se tomarán la foto grupal en la Glorieta de Plaza Belgrano. La Municipalidad invita a familias, amigos y vecinos a acompañar este momento tan especial.

Rubelt destacó con alegría que este año participarán 23 instituciones educativas, incluyendo escuelas de localidades vecinas como el Provincia de Misiones de La Esperanza, el Colegio N°29 de Rodeito, la Rural N°1 (sede Lobatón), el Colegio N°40 de San Juan de Dios y el Colegio N°46 de Río Grande, además de los programas de finalización de estudios para jóvenes y adultos.

La Titular de Juventud recordó que la rifa estudiantil se sorteará el 12 de diciembre, con 18 premios en efectivo y más de $6.000.000 destinados a los ganadores. El municipio se hace cargo de la totalidad de los premios. Rubelt agradeció a todas las personas que colaboraron y remarcaron el esfuerzo realizado para apoyar a los estudiantes. Indicó además que los premios serán entregados días antes de las fiestas de fin de año para que todos puedan disfrutar de lo ganado.

Si bien muchos alumnos ya retiraron sus tarjetas y pulseras, aún quedan remanentes disponibles. Los estudiantes pueden acercarse hasta las 13 horas con DNI en mano para retirarlas. En cuanto a los servicios de peinado, maquillaje y arreglos, estarán disponibles hasta las 20 horas en el CIC.