La IA es la nueva interfaz del mundo digital

El último informe AI Intelligence Report 2025 de Comscore confirma aquello que en el ecosistema tecnológico se intuía hace tiempo: la Inteligencia Artificial ya no es una promesa ni un experimento, sino la capa estructural que organiza la vida digital moderna. Desde cómo se realizan las búsquedas online hasta cómo se reserva un hotel, la IA pasó de ser un atajo opcional a un paso inevitable.

El reporte, basado en millones de interacciones reales de usuarios en plataformas de IA, buscadores y sitios comerciales, revela un cambio de época. Lo que está ocurriendo no es una adopción acelerada de herramientas: es una transformación del comportamiento humano mediada por algoritmos que sintetizan, priorizan y recomiendan información en tiempo real.

Comscore muestra un dato contundente: casi un tercio de las búsquedas en Google en octubre de 2025 ya incluían un “AI Overview”. Es decir, antes de mostrar un solo link, el buscador entrega una respuesta generada por IA. Lo mismo ocurre en Bing a través de Copilot Search.

Durante dos décadas, la arquitectura de internet se sostuvo en el gesto de “googlear” y recibir una lista de opciones. Esa modalidad se está desvaneciendo. Hoy, la primera interacción no es con la web: es con un modelo de IA que decide qué vale la pena ver.

La influencia es tan grande que Comscore analizó qué fuentes son citadas con mayor frecuencia en esas respuestas. En entretenimiento, por ejemplo, YouTube, Wikipedia y Reddit dominan abrumadoramente. En retail, Amazon aparece como una de las voces principales; en viajes, Kayak y Tripadvisor ganan protagonismo.

Así, la visibilidad digital ya no depende solo de SEO: ahora depende de cómo la IA interpreta, resume y redistribuye la información disponible.

La expansión de herramientas como ChatGPT, Gemini y Copilot es otro eje central del informe. En octubre de 2025, los asistentes de IA alcanzaron al 36% de los usuarios de escritorio y al 24% de los usuarios móviles.

El gráfico de crecimiento revela algo aún más importante: no se trata de una adopción puntual, sino de un uso sostenido y creciente. Comscore destaca que la IA ya es una “característica central de la vida diaria”.

Entre las plataformas, ChatGPT continúa liderando en volumen, pero la verdadera novedad está en los cambios del ecosistema:

* Gemini creció 971% en mobile en2025, impulsado por su integración profunda con Android.

* Copilot consolidó su presencia en desktop gracias a su integración nativa con Windows 11.

* ChatGPT 5, lanzado en agosto de 2025, reforzó el liderazgo de OpenAI en el segmento de asistentes conversacionales avanzados.

El mercado no se está concentrando: se está fragmentando por verticales. Herramientas de diseño (Canva, Wix), audio (Suno, ElevenLabs), música y chatbots especializados muestran crecimientos de dos y tres dígitos.

La IA ya no es “una sola cosa”: es un sistema de aplicaciones que acompañan tareas específicas con una velocidad que deja atrás a las herramientas tradicionales.

El informe aporta una mirada social interesante. Aunque los jóvenes impulsan buena parte del crecimiento, la adopción se está expandiendo hacia todas las franjas etarias.

Los usuarios de 25 a 34 años son el grupo más representado tanto en desktop como en mobile, pero los aumentos son significativos incluso entre personas de 45 a 64 años.

El dato de género también muestra comportamientos diferenciados: los hombres sobreindexan en uso de IA en desktop, mientras que las mujeres lo hacen en mobile, reflejando dinámicas de uso cruzadas entre trabajo y vida cotidiana.

Quizás el capítulo más revelador del informe sea el dedicado a reservas de hotel. Comscore analizó millones de sesiones de usuarios entre agosto de 2023 y agosto de 2025, observando el comportamiento real en los 90 días previos a la compra.

Los resultados son paradigmáticos: 62% de los usuarios que reservan hoteles habían usado IA en algún momento previo del proceso; 1 de cada 4 consultó herramientas de IA y sitios de hoteles dentro de la misma sesión y 17% utilizó IA justo antes de visitar la web del hotel. El dato más disruptivo del informe marca que 1 de cada 15 compradores usó IA en los últimos 5 minutos antes de concretar la reserva.

Es la confirmación empírica de que la IA está ocupando el momento de mayor intensidad de decisión. No es solo inspiración ni búsqueda general: es el acto previo a la compra. En palabras del informe, la influencia de la IA “está pasando de la inspiración a la decisión” .

El informe también estudia el contenido de los prompts, mostrando cómo la gente formula dudas, pide comparaciones, evalúa marcas y ajusta decisiones a través de diálogos cada vez más largos.

Gemini y Copilot registran conversaciones de múltiples turnos, señal que los usuarios exploran, prueban variantes y afinan preferencias. ChatGPT, en tanto, concentra la mayor participación total. Los prompts funcionan como el nuevo “estudio de mercado espontáneo”, una captura instantánea de dudas, expectativas y necesidades no declaradas.

El informe de Comscore describe una transformación estructural: la IA se volvió la interfaz dominante del consumo digital. Es el lugar donde empieza la búsqueda, donde se confirma la decisión y donde se produce la conversación pública. Es guía, filtro, consejero y puerta de entrada.