India levanta una estatua de 21 metros de Messi

En India se denominó la gira GOAT Tour 2025. Y la expectativa es enorme en la espera de Lionel Messi, que este viernes 12 de diciembre arribará a Calcuta, Tras visitar la Capital del país, estará en otras tres ciudades, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.

La movilización que se espera es de 70.000 personas en el Salt Lake Stadium, según informó la prensa local, y se incluyó la preparación de una estatua de 21 metros, con la imagen de Leo con el trofeo del Mundial. Se difundió que se hizo con fibra de vidrio y que hubo varios operarios trabajando durante un mes y medio sin descanso para su construcción, cercana a otro monumento, a Diego Maradona. De todas maneras, la inauguración será virtual, él lo seguirá desde su hotel, por razones de seguridad. También se descubrirá un mural gigante de la Pulga.

El tour incluye una casa similar a la que tiene el argentino en Miami, y también un escenario donde está sobre un trono, para representar que es el rey.

La casa de Messi en Miami: imitada en Calcuta.

Messi en un trono, parte del tour virtual en Calcuta.

Leo además dirá presente en el Hyderabad GOAT Cup, en el estadio Internacional Rajiv Gandhi. Habrá un partido de famosos, siete contra siete, y un concierto en homenaje a Leo.

Leo también participará en un desfile de moda benéfico de 45 minutos. Se anunció que lo acompañarán sus compañeros Rodrigo de Paul y Luis Suárez, del Inter Miami. Es posible que se subasten objetos del título en Qatar 2022, aportados por el argentino.

Además, visitará al primer ministro Narendra Modi. Luego, felicitará al equipo juvenil de la Academia Minerva por sus recientes triunfos en torneos europeos (Gothia Cup, Dana Cup, Norway Cup).

Será la segunda visita de Messi a India. En 2011 estuvo con la Selección para un amistoso ante Venezuela.