Dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo venezolano

Dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron el martes al espacio aéreo venezolano y permanecieron en círculos durante unos 40 minutos, según informó el diario Miami Herald, con sede en Florida.

De acuerdo a Xinhua, datos de FlightRadar24 mostraron que las aeronaves volaban sobre el extremo norte del Lago Maracaibo, sobre las aguas del Golfo de Venezuela, justo entre las ciudades de La Guajira, en el estado de Zulia, y Coro, la capital del estado Falcón.

Zulia y Falcón se encuentran entre las regiones clave para el sector energético de Venezuela.

De esta manera, miles de venezolanos siguieron el recorrido de los aviones en línea a través de páginas especializadas de rastreo aéreo, observando cómo los cazas dibujaban una figura en forma de lazo sobre el golfo, indicó el reporte, que señaló además que volaban a una altitud de unos 25.000 pies (unos 7.620 metros).

El Lago de Maracaibo, que abarca unas 5.000 millas cuadradas (aproximadamente 12.950 kilómetros cuadrados), es uno de los cuerpos de agua más grandes de América y epicentro de reservas que contienen alrededor de 150.000 millones de barriles de crudo, añadió el informe.

El sobrevuelo ocurrió a menos de 100 millas (unos 161 kilómetros) al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela y sede de la Base Aérea Rafael Urdaneta, una de las principales bases militares en el occidente del país.

El martes, Donald Trump se negó a responder sobre una posible intervención de tropas de Estados Unidos en territorio de Venezuela, aunque reiteró que “los días de (Nicolás) Maduro” como presidente de esa nación sudamericana, “están contados”.