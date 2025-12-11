Aumentaron los casos de hantavirus en el país

El Boletín Epidemiológico Nacional, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, difundió información actualizada que muestra la presencia de casos de hantavirosis en distintas regiones del país. Según los datos oficiales, en todo el país se registró una suba del 17% de los contagios de hantavirus en lo que va del año respecto a la media 2020-2024.

Hasta la última semana de noviembre de 2025 se registraron 23 infectados, cuando en el mismo periodo de los dos últimos años no se reportaron casos. Y 9 personas murieron, lo que eleva la tasa de muertes al 39%. El documento destaca además los patrones que permiten comprender la evolución del riesgo y la dinámica de los contagios.

Mientras la zona Centro (CABA y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) volvió a concentrar la mayor carga de hantavirus, con el 70% de los casos confirmados, un dato que coloca a esa región en el foco del análisis epidemiológico.

En su informe más reciente, el BEN confirma la detección de nuevos casos y subraya la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica para anticipar brotes y mejorar la respuesta sanitaria.

El reporte examina la relación entre los ambientes de riesgo, la circulación de roedores silvestres que actúan como reservorios del virus y las actividades humanas que aumentan la exposición. Esta lectura integrada permite dimensionar la complejidad del escenario y orientar las estrategias de prevención.

El análisis del Ministerio señala que las áreas con mayor riesgo se distribuyen en cuatro regiones: el Noroeste, que incluye Salta, Jujuy y Tucumán; el Noreste, con Misiones, Formosa y Chaco; la región Centro, que comprende Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos; y la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut. Este mapa epidemiológico, actualizado con la información aportada por las provincias, permite entender qué zonas registraron actividad viral en los últimos meses y cómo evoluciona el comportamiento del hantavirus en el territorio nacional.

El BEN también destaca que la situación epidemiológica actual se caracterizó a partir de la comparación de períodos comprendidos entre la Semana Epidemiológica (SE) 25 de un año, y la SE24 del siguiente para, de esta manera, poder contrastar el aumento de casos en períodos estivales entre sí.

Esto se interpreta a partir de la curva histórica de casos, donde se observa que el 90% de los casos se concentran entre los meses de septiembre a abril (SE 34 a SE 20), con un 50% entre los meses de noviembre y enero (SE39 a SE2).

“A nivel nacional, en el período actual 2025-2026 (SE25/2025 a SE44/2025) se notificaron 23 casos confirmados de hantavirus, de los cuales 9 fallecieron, lo que representa una letalidad de 39%. La situación respecto de la letalidad se encuentra en discusión, en particular, entre las jurisdicciones de la región centro, que es donde se notifican la mayor cantidad de muertes”, se desprende del trabajo.

Y destaca que a nivel nacional, los 23 casos acumulados hasta la CS 11, para el período 2025-2026, se encuentra en el umbral de alerta.

Para la región NOA, en la cual se presentaron casos en las jurisdicciones de Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos se encuentra en el umbral para el período 2025-2026. La mayor proporción de casos para la temporada 2025-2026 se encuentra en la región Centro (70%), seguida por la región Sur (17%). La mayor cantidad de casos se notificaron en la región centro (16 de 23), sin embargo, la incidencia cada 100.000 habitantes es más elevada en el sur, ya que los 4 casos notificados en 3 jurisdicciones dan cuenta de una tasa de 0,13, siendo el valor para el total país de 0,05.

Una característica central del hantavirus radica en su forma de transmisión. Los roedores, en especial los ratones ciervo en América, alojan el virus sin mostrar síntomas.

La presencia del patógeno en orina, excrementos y saliva genera partículas que pueden quedar en el ambiente durante períodos prolongados. Los humanos suelen inhalar ese material en espacios cerrados, viviendas rurales, cabañas o galpones que permanecieron sin uso. Por eso la vigilancia ambiental tiene un valor decisivo.

El BEN detalla que las infecciones en personas suelen aparecer después de actividades de limpieza o tras la ocupación de estructuras abandonadas. El documento muestra además que la transmisión entre personas no ocurre, salvo excepciones descritas en episodios muy puntuales.

Esa precisión resulta clave para evitar alarmas innecesarias y para orientar los esfuerzos hacia la reducción del contacto con roedores y con superficies contaminadas.

Un análisis que redefine la vigilancia del hantavirus

El nuevo informe del BEN aporta una actualización valiosa sobre la situación epidemiológica nacional. El material recopila reportes provinciales, evalúa patrones estacionales y registra eventos recientes que permiten reconocer el comportamiento del virus en áreas específicas. Cada episodio detectado se incorpora a un sistema que compara años previos y muestra si existe aumento, estabilidad o descenso.

Según el BEN, distintas provincias patagónicas informaron la presencia de casos durante 2025. El documento resalta la importancia de considerar los factores geográficos, la densidad de roedores y la actividad humana en zonas boscosas.

El episodio ocurrido en noviembre en Bariloche, donde un hombre de 43 años murió tras un diagnóstico de hantavirus, figura dentro de ese panorama regional y representa el tercer caso reportado en lo que va del año. El BEN lo incorpora dentro de una serie que permite evaluar si la tendencia coincide con temporadas anteriores.

Aunque el cuadro clínico progresa de forma rápida, la clave reside en la detección temprana. El BEN sostiene que la mayoría de los casos se origina en actividades domésticas o recreativas en espacios cerrados con presencia de roedores. El análisis subraya que la población rural o periurbana constituye el grupo de mayor riesgo por la frecuencia de exposición a zonas donde los roedores encuentran refugio y alimento.

El aporte más relevante del BEN consiste en su capacidad para unificar criterios de vigilancia. Cada provincia notifica eventos sospechosos mediante un sistema común. El boletín revisa esos datos, determina si los casos cumplen criterios diagnósticos y establece vínculos con zonas de circulación. Ese procedimiento permite identificar comportamientos inusuales. Si una región supera el promedio histórico, la alerta se activa y se recomienda intensificar las acciones de control.

La actualización también ofrece una visión más amplia sobre las medidas de prevención. El BEN describe cuáles prácticas reducen la probabilidad de exposición. Entre ellas se encuentran la ventilación previa de ambientes que permanecieron cerrados, el uso de protección en tareas de limpieza y la eliminación segura de excrementos. La clave aparece en la forma de remoción del material, porque el polvo seco libera partículas infecciosas. El BEN enfatiza el valor del humedecimiento de superficies para evitar la dispersión de esos restos.

El boletín también remarca el rol de la educación sanitaria. La información transmitida a comunidades rurales y turistas evita prácticas de riesgo y mejora la capacidad de respuesta. La comunicación clara sobre los síntomas iniciales —fiebre, dolores musculares, malestar general— permite una consulta médica más rápida. El diagnóstico temprano reduce la mortalidad, por lo que la estrategia de comunicación pública se convierte en un componente esencial.

El análisis también confirma que la mortalidad continúa asociada a la rapidez del cuadro respiratorio. El síndrome pulmonar progresa con velocidad, por lo que cualquier demora en la consulta médica puede generar complicaciones severas. El boletín subraya la importancia de acudir al sistema de salud ante la aparición de fiebre y dolor muscular después de actividades rurales.

El documento además muestra que el hantavirus no constituye un fenómeno aislado, sino un elemento dentro de una red más amplia de enfermedades zoonóticas. La limpieza regular, el almacenamiento correcto de alimentos y el cierre de accesos ayudan a reducir el riesgo.

Las autoridades sanitarias afirman que el país debe sostener una vigilancia constante. La detección de nuevos casos en 2025 reafirma la necesidad de fortalecer la educación sanitaria y las medidas de prevención. El boletín permite comprender el comportamiento del virus, anticipar escenarios de riesgo y orientar estrategias públicas.

La información oficial muestra que el hantavirus continúa activo y que la exposición puede aparecer en múltiples contextos.

Enfermedades asociadas al hantavirus

1- Síndrome pulmonar por hantavirus (SPH)

Es la presentación más grave en América. Los síntomas suelen aparecer entre 1 y 8 semanas después de la exposición.

Fase inicial: los primeros síntomas son inespecíficos y semejantes a los de una gripe. Incluyen fiebre, escalofríos, fatiga, dolor muscular (especialmente en muslos, caderas y espalda), cefalea, náuseas, dolor abdominal y vómitos.

Fase tardía: entre 4 y 10 días después del inicio, se presentan tos seca y dificultad respiratoria. Los pulmones pueden llenarse de líquido rápidamente, provocando insuficiencia respiratoria aguda. Se estima que cerca del 38% de los casos con síntomas pulmonares resultan mortales.

2- Fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR)

Predomina en Europa y Asia. Los síntomas aparecen entre 1 y 2 semanas tras la exposición, aunque pueden tardar hasta 8 semanas.

Dolores intensos de cabeza, dolor lumbar y abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas, visión borrosa y enrojecimiento facial y ocular.

Posteriormente, puede haber presión arterial baja, shock, hemorragias internas, insuficiencia renal aguda y acumulación severa de líquido corporal.

Su letalidad depende del subtipo viral: las infecciones por los virus Hantaan y Dobrava llegan a tasas de mortalidad de entre el 5 y el 15 %. Por los virus de Seúl, Puumala y Saaremaa, la mortalidad es mucho menor.

El proceso de recuperación puede requerir semanas o meses.

Tratamiento

No existen medicamentos antivirales efectivos para curar la infección por hantavirus. El abordaje recomendado por Medline Plus es:

Ingreso hospitalario, habitualmente en unidades de cuidados intensivos.

Suministro de oxígeno suplementario.

Asistencia respiratoria mecánica en casos de insuficiencia pulmonar grave.

En los casos de FHSR, diálisis para mantener la función renal en casos de insuficiencia aguda.

Monitoreo estricto de los signos vitales y el estado de los órganos afectados.