Carlos Bianco calificó de "día histórico" la elección y celebró la gran participación

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires , Carlos Bianco , brindó un conferencia de prensa al cierre de la elección, a la que calificó como una "jornada histórica" y celebró la participación electoral.

"Es un día histórico para la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que nuestra provincia organiza una elección de forma desdoblada. Nunca antes una provincia había hecho una elección con más de 14 mil electores", subrayó.

En relación al desarrollo de la votación, destacó: "La jornada electoral transcurrió con total normalidad. Desde el día de ayer se habían entregado los materiales en los más de 17 mil locales de votación. Hubo demoras usuales, pero a las 10 de la mañana estaban todas las mesas abiertas y la gente pudo votar en paz, no hubo largas filas y fue un proceso muy bien organizado y muy rápido".

En este contexto, el funcionario bonaerense manifestó: "Queríamos agradecer a todos los órganos institucionales involucrados. En primer lugar, a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que tiene la responsabilidad primaria sobre esta elección; a la Cámara Nacional Electoral y al Juzgado Federal N°1 de La Plata, de Alejo Ramos Padilla, que estuvo colaborando con la logística".

En la misma línea, Bianco valoró el trabajo conjunto con las áreas de seguridad: "También agradecemos el trabajo del Ministerio de Seguridad bonaerense, de Nación y de todas las fuerzas involucradas".

Sobre cuándo se van a conocer los resultado, explicó: "Hace minutos se produjo el cierre de los comicios, puede ser que en alguna escuela se siga votando, para estos casos hay un protocolo ya establecido. Ahora está ocurriendo el escrutinio provisorio. Los resultados van a estar en principio a partir de las 21, siempre y cuando esté escrutado al menos el 30% de las mesas de todas las secciones electorales. Ahí se va a abrir la información a todo el público".