8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Elecciones 2025

Carlos Sadir "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro"

El gobernador jujeño emitió un mensaje a través de sus redes sociales tras la elección 2025 de la provincia de Buenos Aires. 

Domingo, 07 de septiembre de 2025 22:53
GOBERNADOR CARLOS SADIR

Tral el triunfo del peronismo en las urnas de las elecciones bonaerenses, el gobernador Carlos Sadir envió un mensaje a través de su cuenta oficial “Sin gestión y sin diálogo no hay futuro. Los argentinos no quieren más confrontaciones innecesarias, necesitan hechos. Necesitan ser escuchados”, señaló el mandatario.

Tral el triunfo del peronismo en las urnas de las elecciones bonaerenses, el gobernador Carlos Sadir envió un mensaje a través de su cuenta oficial "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro. Los argentinos no quieren más confrontaciones innecesarias, necesitan hechos. Necesitan ser escuchados", señaló el mandatario.

En la misma línea, agregó: “Tenemos mucho por hacer, tenemos que resolver los problemas de los argentinos y atender a los sectores más vulnerables. El futuro de nuestro país es con producción, trabajo y sentido común”.

 

