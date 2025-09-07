Carlos Sadir "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro"

Tral el triunfo del peronismo en las urnas de las elecciones bonaerenses, el gobernador Carlos Sadir envió un mensaje a través de su cuenta oficial “Sin gestión y sin diálogo no hay futuro. Los argentinos no quieren más confrontaciones innecesarias, necesitan hechos. Necesitan ser escuchados”, señaló el mandatario.
En la misma línea, agregó: “Tenemos mucho por hacer, tenemos que resolver los problemas de los argentinos y atender a los sectores más vulnerables. El futuro de nuestro país es con producción, trabajo y sentido común”.